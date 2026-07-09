Spor değil işkence aleti! Spor salonlarının vazgeçilmezi olan bu cihazın karanlık geçmişine inanamayacaksınız!

Bugün formda kalmak için üzerinde kilometrelerce ter döktüğümüz koşu bandı, geçmişte bambaşka bir amaca hizmet ediyordu. İnsanların daha sağlıklı olmak için evlerine ve spor salonlarına kurduğu bu cihazın şaşırtıcı tarihçesi, antik inşaat alanlarına ve hapishane duvarlarına kadar uzanıyor!