Kıvanç Tatlıtuğ, Toprak Razgatlıoğlu ile pistte
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Superbike Dünya Şampiyonası'nda üç kez zafere ulaşan Toprak Razgatlıoğlu ile pistte antreman yaptı
Kıvanç Tatlıtuğ, kariyerinde üç kez Superbike Dünya Şampiyonluğu kupasını kaldıran motosiklet yarışçısı Toprak Razgatlıoğlu ile bir araya geldi.
Tatlıtuğ ile Razgatlıoğlu, birlikte çektirdikleri fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından yayımladı.
MotoGP'de yarışan ilk Türk sporcu olan Toprak Razgatlıoğlu, paylaşımına "El Turco" ifadelerini not düştü. Kıvanç Tatlıtuğ da Razgatlıoğlu'na "Let's go champ! (Hadi gidelim şampiyon!)" sözleriyle karşılık verdi.
Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz ay da Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan Kenan Sofuoğlu Pisti'nde dünya şampiyonu Kenan Sofuoğlu ve küçük oğlu Zayn ile buluşmuştu.
7 yaşındaki Zayn'ın kullandığı araca binen Kıvanç Tatlıtuğ, "Zayn, lütfen bana acı" ifadelerini kullanmıştı.
Zayn'ın sürüş yeteneğini yakından takip ettiğini söyleyen oyuncu, onun videolarını ezbere bildiğini söylemişti.
ATV aracının direksiyonuna geçen Zayn Sofuoğlu, aracı iki tekerlek üzerinde sürerek, ünlü oyuncuya heyecan dolu anlar yaşatmıştı.
Sofuoğlu, videoyu 5.2 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından, "Nefes kesen o anlarda bile değişmeyen tek şey; Kıvanç Tatlıtuğ aurası" notuyla paylaşmıştı.