Ankara'da gerçekleşen tarihi NATO Zirvesi sona erdi. ABD Başkanı Trump, zirvenin sonunda açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Zirve çok başarılıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan harika bir lider. Uzun süredir dostum. Çok güçlü bir lider. Çok güçlü bir kişiliği var. Havalimanı çok güzeldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum, Türkiye'de harika bir iş çıkardı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye de teşekkür etmek istiyorum, harika biri. Çok güçlü bir kişilik, inanılmaz bir iş çıkardı.

"İRAN'DA HER ŞEYİ YOK ETTİK"

Bildiğiniz gibi petrol düştü. 47 yıl önce İran için yapılması gereken şeyi biz şimdi yaptık. ABD son 18 ayda savunma harcamalarını tarihi bir şekilde artırdı. Venezuela'nın İran'ın ordularını yok ettik. İran'ı imha ettik. Her şey ortadan kalktı, liderleri de gitti. Savaş kabiliyetleri çok düştü. Savunmamız çok güçlü, bize yaklaşan hiçbir ülke yok.

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ABD'nin NATO'ya rolü en büyük katkı sağlayıcı olarak kalacak. İki yıl önce kimse bize saygı duymadı, bu yıl kimse bize gülemiyor. 1 trilyon dolar bu gücümüze katkı yaptık. Paramızı en iyi ekipmanlara harcıyoruz. Yüzde 5'lik hedefe bazı ülkeler ulaşamadı, bazıları bu çağrılara yanıt verdi. Hepsi bu çağrıya yanıt verecek. 1 trilyonun üzerinde savunma için para harcadık. Tüm üyeler yüzde 5'lik hedefe ulaşmalı.

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Salondaki saygıyı sevgiyi görseydiniz... Yaptığım işi seviyorlar, sizi seviyoruz dediler. Belki benim kalbimi çalmak istiyorlardır ama salonda inanılmaz bir birlik vardı. Tüm ulusların planlarını harekete geçirmesini istiyorum.

Tiktok'ta en fazla tıklanan, en fazla izlenen kişi benim, yapay zekada Çin'in önüne geçtik bile. Bu ülkemizin ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor.

Şirketlerimiz 3 milyar dolarlık savunma anlaşması yaptı. ABD en iyi dron teknolojisine sahip.

Suriye çok kötü bir durumdaydı, şimdi toparlanıyor. Şara harika bir iş çıkardı. Her konuşmamızda bunu ifade ettik: ABD geri döndü, daha önce hiç olmadığı kadar saygın durumdayız. Ne yazık ki basın bunu göremiyor dedim. Salondaki birlik inanılmazdı, çok iyi bir sevgi ortamı vardı. Muazzam başarılı bir zirveydi, tekrar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Zirveye gelen tüm liderlerle teşekkür etmek istiyorum. Rutte bizi birleştirdi.

SORU-CEVAP

Soru: Venezuela operasyonu başarılı oldu. İran Savaşı'nı neden bitiremediniz?

ABD Başkanı Trump: Bence İran Savaşı son derece başarılı oldu askeri açıdan. Ben oraya bir sebeple girdim: İran nükleer silaha sahip olmasın. Şuan bir dağın altında gömülü bunu çıkaramazlar. Bence inanılmaz başarı var İran'da. Petrol fiyatları düştü, orduları yok, donanmaları gitti. Bir anlaşma istediler ama nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Biraz deliler, kafayı yemişler. Bizim yaptığımız 47 yıl önce yapılmalıydı, Ortadoğu'nun zorbasıydı İran. Liderleri öldürüldü, başka isimler geldi onlar da öldürüldü. Belki ben de bir gün giderim, çünkü ben de onların hedefiyim. Ben ülkem için doğru olanı yapıyorum, onlar yüz binlerce kişiyi öldürdü. Abluka çok iyi işe yaradı.

Venezuela korkunç durumdaydı, şimdi düzelttik. Sınır korkunç durumdaydı, şimdi kimse geçemiyor. Önceki dönemde bütün hapishaneleri açıyorlardı, hepsi bizim ülkemize geldi. İyi ki biz bu seçimi kazandık.

Soru: Amerikalılara bir uyarı yaptınız komünizm ile ilgili. Komünist ve sosyalist mesajınız nedir?

ABD Başkanı Trump: Komünizmi satmak çok kolay, tarihin en iyi komünisti ben olurdum. Çünkü hayatın boyunca hiçbir para ödemiyorsun. Ama katiller var, komünizm felaket, kötü olduğu kanıtlandı. Şunu hep söylüyorum: bu ülke daha büyük tehlike altında, komünizm ABD için en büyük tehlike.

Soru: İranlı liderlerin rasyonel ve anlaşması kolay insanlar demiştiniz. Bugün tersini söylüyorsunuz.

ABD Başkanı Trump: Bu üçüncü grup liderler daha rasyonel ama son birkaç haftadır yaptıklarına bakarsanız iyi davranmıyorlar. Oyun oynayabiliriz ama ben bu işi bitirmek istiyorum.

Soru: Ateşkes bitti dediniz, bir sonraki adım ne olacak?

ABD Başkanı Trump: İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak. Evet, petrol fiyatları biraz yükseldi ama düşecek. Ben bunların hepsini öngördüm, hep haklı çıktım. Üç kere başkan oldum, biri hileli seçimlerdi. Biz her şeyi izliyoruz. Kimse nükleer silahlara dokunamayacak. Eğer bu olmasaydı İran nükleer silaha sahip olacaktı, ben olmasaydım İsrail'i ortadan kaldıracaklardı. Bu delilerin nükleer silaha sahip olmaması gerekiyor.

Tehlikeli bir meslek yapıyorum. İran'ın öldürülecekler listesinde bir numaradayım.

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"SAVAŞ TEKRAR BAŞLAMAYACAK"

Savaş tekrar başlamayacak, çok hızlı bir şekilde bitecek. Ben onların dilini kullanıyorum, çok hızlıca bitecek ve daha güvenli olacak. Hürmüz Boğazı'nda inanılmaz petrol geçiyor ve herhangi bir sıkıntı olmayacak. Uzun vadeli bir şey beklemiyorum.

"TÜRKİYE İLE HARİKA İLİŞKİMİZ VAR"

Soru: Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne ilişkin bir anlaşmaya vardınız mı?

ABD Başkanı Trump: Başkanlığımın ilk döneminde de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkilerimiz çok iyiydi. Harika bir adam. Türkiye ile harika ilişkimiz var. Joe Biden geldiğinde çok kötü şeyler oldu. 5 Kasım'da seçimlerden sonra bu değişti ve şuan ilişkilerimiz harika.

F-35 konusunda bir karar vereceğiz, Netanyahu'yu çok sevmiyor ama savaşın dışında kaldı. Çok kolay bir şekilde girebilirdi ama Türkiye çok iyi bir müttefik. NATO'nun ikinci en büyük ülkesi. Bize birçok farklı bir şekilde yardım etti.