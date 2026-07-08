Ahmet Mümtaz Taylan: 20 yıldır psikiyatriste gidiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump, Ukrayna savaşını bitirecek mi? ABD, CAATSA yaptırımlarını kaldıracak mı? KAAN'ın motorları geliyor mu? F-16 süreci hızlanır mı, F-35 için yeni sayfa mı açıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump buluştu: O sıcak karşılama ne anlama geliyor? Nedir Ne Değildir'de Faruk Akso... Daha Fazla Göster

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump, Ukrayna savaşını bitirecek mi? ABD, CAATSA yaptırımlarını kaldıracak mı? KAAN'ın motorları geliyor mu? F-16 süreci hızlanır mı, F-35 için yeni sayfa mı açıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump buluştu: O sıcak karşılama ne anlama geliyor? Nedir Ne Değildir'de Faruk Aksoy soruyor; Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, Eski Diplomat Gülru Gezer, Gazeteci Merve Şebnem Oruç, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin, Akademisyen Dr. Özgür Tör ve Ortadoğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu yanıtlıyor. Daha Az Göster