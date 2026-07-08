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        Haberler Magazin Ahmet Mümtaz Taylan: 20 yıldır psikiyatriste gidiyorum

        Ahmet Mümtaz Taylan: 20 yıldır psikiyatriste gidiyorum

        Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, depresyon ile mücadelesini anlattı. Zorlu süreçlerden geçtiğini belirten Taylan, "20 yıldır düzenli olarak psikiyatri desteği alıyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 17:17 Güncelleme:
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        "20 yıldır psikiyatriste gidiyorum"

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Abdullah Ünal' karakterine hayat veren Ahmet Mümtaz Taylan, zorlu dönemleriyle ilgili samimi itiraflarda bulundu.

        Meslektaşı Ceren Benderlioğlu'nun YouTube programına konuk olan Taylan, yaşadığı süreçleri ve profesyonel destek alma deneyimini paylaştı.

        Taylan, "Bir öneri değil. Ben ne yaptığımı söyleyeyim. Küçük yaşta aile evinden ayrıldım. Hayatımı hem okuyarak hem sığınarak geçindirdim. Sığınmacıydım, barınan kişiye döndüm. Kriz zamanlarında ben hep yalnız oldum. Depresyon benim için ekmek kuyruğu gibidir. Bakıyorsun uzuyor, çıkarsın. Bu dünyada depresyona girilebilir fakat çalışamaz, düşünemez, sorumluluğunu taşıyamayacak hâle gelene kadar profesyonel yardım var. Ben de bunu çok uzun süredir yapıyorum. Hayatımın son 20 senesinde düzenli olarak psikiyatriste gittim. Faydalı oldu. 'Deli miyim ben?' demeyin; zaten deliyiz. Yardım almaktan korkmamak lazım" ifadelerini kullandı.

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