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        Fenerbahçe'nin Greenwood transferinde sıcak gelişme!

        Transferde ince eleyip sık dokuyan Fenerbahçe, Mason Greenwood için girişimlerini sürdürürken, İtalya ve İspanya basınından taraftarları heyecanlandıracak bir iddia geldi. Sarı-lacivertlilerin, İngiliz kanat oyuncusunun transferini 45+5 milyon Euro karşılığında bitirmeye çok yakın olduğu öne sürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 14:14 Güncelleme:
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        Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Mason Greenwood konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.

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        İngiliz yıldızı transfer etmek için Roma ile yarışan sarı-lacivertlilerin, mutlu sona çok yakın olduğu öne sürüldü.

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        Marca muhabiri Matteo Moretto ve İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin Greenwood transferini bitirme aşamasına geldiğini duyurdu.

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        Sarı-lacivertli kulüp ile Marsilya'nın, 25 yaşındaki yıldız kanat oyuncusu için 45+5 milyon Euro karşılığında anlaşmaya yakın olduğu vurgulandı.

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        Haberlerde ayrıca Greenwood'un Fenerbahçe'den çok yüksek bir yıllık ücret kazanacağı ifade edilirken, Roma'nın teklifinin bu rakama yaklaşmadığı belirtildi.

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        45 MAÇTA 37 GOL KATKISI!

        Marsilya forması altında geride kalan sezon 45 resmi maça çıkan Mason Greenwood, 26 gol, 11 asistle 37 gole doğrudan katkıda bulundu.

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