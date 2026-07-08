Fenerbahçe'nin Greenwood transferinde sıcak gelişme!
Transferde ince eleyip sık dokuyan Fenerbahçe, Mason Greenwood için girişimlerini sürdürürken, İtalya ve İspanya basınından taraftarları heyecanlandıracak bir iddia geldi. Sarı-lacivertlilerin, İngiliz kanat oyuncusunun transferini 45+5 milyon Euro karşılığında bitirmeye çok yakın olduğu öne sürüldü.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Mason Greenwood konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.
İngiliz yıldızı transfer etmek için Roma ile yarışan sarı-lacivertlilerin, mutlu sona çok yakın olduğu öne sürüldü.
Marca muhabiri Matteo Moretto ve İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin Greenwood transferini bitirme aşamasına geldiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüp ile Marsilya'nın, 25 yaşındaki yıldız kanat oyuncusu için 45+5 milyon Euro karşılığında anlaşmaya yakın olduğu vurgulandı.
Haberlerde ayrıca Greenwood'un Fenerbahçe'den çok yüksek bir yıllık ücret kazanacağı ifade edilirken, Roma'nın teklifinin bu rakama yaklaşmadığı belirtildi.
45 MAÇTA 37 GOL KATKISI!
Marsilya forması altında geride kalan sezon 45 resmi maça çıkan Mason Greenwood, 26 gol, 11 asistle 37 gole doğrudan katkıda bulundu.