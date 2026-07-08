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        Haberler Ekonomi Emlak Ofislerin konuta dönüşümü için düzenleme

        Ofislerin konuta dönüşümü için düzenleme

        'Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te yapılan düzenlemeyle belirli şartları taşıyan ofisler, 1 Temmuz 2027'ye kadar konuta çevrilebilecek. Yönetmelikte yapılan değişikliklerle; oturum alanı, asansör, kamelya, süs havuzu gibi birçok konuda düzenleme yapıldı

        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 13:00 Güncelleme:
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        Ofislerin konuta dönüşümü için düzenleme

        'Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te yapılan değişiklikler 1 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Yapılan düzenlemeyle belirli şartları taşıyan ofisler, 1 Temmuz 2027'ye kadar konuta çevrilebilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik metni şöyle:

        "Bu maddenin yayımı tarihinden önce uygulama imar planı kararı ile konut yapılabileceğine ilişkin hüküm bulunan alanlarda, ofis veya büro amaçlı yapı ruhsatı düzenlenerek yapımına başlanmış veya yapı kullanma izni düzenlenmiş olan yapılarda, parselin tamamında konut kullanım oranı %60’ı geçmeyecek şekilde kullanım amacı değişikliğine yönelik tadilat ruhsatı, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içinde sonuçlandırmak kaydıyla düzenlenebilir."

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        Böylece imar planı konut yapılmaya uygun alanlarda bulunan ofisler, binanın yüzde 60'ını geçmeyecek şekilde konuta dönüştürülebilecek.

        İNŞAAT ALANIYLA İLGİLİ DEĞİŞİKLİK DE YAPILDI

        Arsa Oturum Oranlarında (TAKS) %60 Esnekliği: İmar planlarında açıkça belirtilmediği durumlarda, binaların arsa üzerinde kaplayacağı taban alanını belirleyen TAKS oranı en fazla %40 olabiliyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte, kat adedi ve yapı yaklaşma mesafeleri gibi şartlar dikkate alınarak, toplam inşaat hakkı (KAKS) içinde kalmak kaydıyla taban alanı oturumu (TAKS) %60’a kadar çıkarılabilecek.

        3 Katlı Binalara Asansör Şartı Geldi: Asansör mevzuatında sınır çizgileri yeniden çekildi. Tek müstakil evler hariç tutulmak üzere; bodrum kat dahil kat adedi 3 olan binalarda asansör yeri bırakılması (gelecekte kurulabilmesi için boşluk ayrılması) zorunlu olurken, 4 kat ve üzeri binalarda asansör yapılması tamamen mecburi hale getirildi.

        Asansörler Bodruma da İnecek: Eğer binanın bodrum katında bir daire, dükkan veya ortak kullanım alanı (sığınak, depo gibi sadece teknik hacimler hariç) varsa, asansörün bodrum kata kadar inmesi zorunlu tutuldu. Eski 3 katlı müstakil evi olanlar ise, belediyeden gerekli onayları ve projeleri almak şartıyla evlerinin içine asansör veya engelli platformu ekletebilecek.

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        Süs Havuzları ve Kamelyalar İnşaat Alanından Yemeyecek: Bahçe düzenlemelerine estetik kolaylık getirildi. İçinde yüzülmeyen, sadece görsel amaçlı tasarlanan süs havuzları ile bahçeye yapılan pergola (kamelya) gibi yapılar, bahçe alanının %20'sini geçmemek kaydıyla artık binanın toplam inşaat hakkından (emsalinden) düşülmeyecek.

        Mescit ve Çocuk Oyun Alanları Muaf Tutuldu: Umumi binalarda (ortak kullanıma açık alanlarda) ticari amaç taşımayan çocuk oyun ve bakım alanları, mescitler, otoparklar ve çatılardaki boş ortak teraslar da emsal hesabına dahil edilmeyecek. Böylece sosyal alanların genişletilmesi teşvik edilecek.

        Yarım Kalan İnşaatlara Sıkı Denetim: Ruhsat süresi dolan binaların yeniden ruhsatlandırılması sürecine yeni kurallar getirildi. Ruhsatı aldıktan sonra 2 yıl içinde inşaatına başlanmış yapılarda; deprem, yangın, yalıtım ve enerji verimliliği konularında güncel mevzuat, diğer konularda ise eski mevzuat geçerli olacak. 2 yıl içinde hiç başlanmamış inşaatlar ise tüm haklarını kaybederek tamamen bugünün güncel kurallarına göre sıfırdan ruhsat almak zorunda kalacak.

        Eski Binaların Esaslı Tadilatına Kolaylık: Halihazırda yapı kullanma izni (iskan) almış mevcut binalarda yapılacak büyük tadilatlarda, binanın taşıyıcı sistemine zarar vermemek ve yangın/deprem/yalıtım önlemlerini almak kaydıyla, binanın ilk yapıldığı tarihteki eski yönetmelik kuralları uygulanabilecek.

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