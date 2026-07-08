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        Haberler Gündem 3. Sayfa Boşanma aşamasında bir kadın daha katledildi

        Boşanma aşamasında bir kadın daha katledildi

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, boşanma aşamasındaki kocası 67 yaşındaki Ahmet Dişçi tarafından dün silahla vurulan bir çocuk annesi 60 yaşındaki Emine Dişçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Emine Dişçi'nin eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenildi. Koca Dişçi, tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 10:02 Güncelleme:
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        Boşanma aşamasında bir kadın daha katledildi

        Şanlıurfa, kadın cinayetinin son adresi oldu. Paşabağı Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda dün eşi Ahmet Dişçi'nin (67) silahla yaraladığı Emine Dişçi (60), tedavi gördüğü Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        KATİL KOCA TUTUKLANDI

        AA'daki habere göre gözaltına alınan Ahmet Dişçi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        BOŞANMA AŞAMASINDAYDI

        Boşanma aşamasında oldukları öğrenilen Ahmet Dişçi ile Emine Dişçi, dün Paşabağı Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda tartışmış, kocasının silahla yaraladığı kadın hastaneye kaldırılmıştı.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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