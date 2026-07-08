Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Ankara'da sabah koşusu
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, NATO Zirvesi için bulunduğu Ankara'da güne sabah koşusuyla başladı. Macron'un korumaları eşliğinde yaptığı koşu, kameralara da yansıdı
Giriş: 08 Temmuz 2026 - 09:04 Güncelleme:
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında bulunduğu Ankara'da güne sabah koşusuyla başladı.
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Macron, konakladığı otelin çevresinde korumaları eşliğinde koşu yaptı.
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Macron'un bugün zirve kapsamında liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi ve NATO'nun gündemindeki başlıkların ele alınacağı oturumlara katılması bekleniyor.