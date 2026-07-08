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        Haberler Dünya Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Ankara'da sabah koşusu

        Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Ankara'da sabah koşusu

        Fransa Cumhurbaşkanı Macron, NATO Zirvesi için bulunduğu Ankara'da güne sabah koşusuyla başladı. Macron'un korumaları eşliğinde yaptığı koşu, kameralara da yansıdı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 09:04 Güncelleme:
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        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında bulunduğu Ankara'da güne sabah koşusuyla başladı.

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        Macron, konakladığı otelin çevresinde korumaları eşliğinde koşu yaptı.

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        Macron'un bugün zirve kapsamında liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi ve NATO'nun gündemindeki başlıkların ele alınacağı oturumlara katılması bekleniyor.

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