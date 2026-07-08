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        Haberler Ekonomi Enerji Petrol yeniden sıçradı

        Petrol yeniden sıçradı

        ABD'nin İran'a yönelik hava saldırıları ve Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik güvenlik endişelerinin yeniden artmasıyla Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.6'lık yükselişle 76 doların üzerine çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 08:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Petrol yeniden sıçradı

        Küresel petrol piyasalarında jeopolitik risklerin yeniden yükselmesiyle sert fiyat hareketleri yaşanıyor.

        ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyon düzenlemesi ve İran petrolüne yönelik yaptırımları yeniden sıkılaştırmasının ardından arz güvenliğine ilişkin endişeler artarken, Brent petrol ve ABD tipi ham petrol (WTI) fiyatları yükselişini sürdürdü.

        Brent petrolün varil fiyatı 76 doların üzerine çıkarken, WTI ham petrolü de 72 dolar seviyesini aştı.

        Brent petrol bugün yüzde 2.6 yükselirken, iki günlük yükseliş yüzde 5'i buldu.

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        HÜRMÜZ BOĞAZI YİNE ODAKTA

        Fiyatlardaki yükselişin temel nedeni, küresel petrol ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda yeniden tırmanan güvenlik riskleri oldu.

        ABD, İran'ı ticari gemilere yönelik saldırılardan sorumlu tutarak askeri operasyon gerçekleştirirken, bölgede tanker trafiğinin sekteye uğrayabileceği endişeleri petrol piyasasında risk primini yükseltti. Dünya petrol ticaretinin yaklaşık beşte biri Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşiyor.

        PİYASA FAZLA ARZ SENARYOSUNDAN UZAKLAŞTI

        Geçtiğimiz haftalarda ABD ile İran arasında sağlanan ateşkes ve üretim artışı beklentileri nedeniyle petrol piyasasında arz fazlası senaryosu öne çıkıyordu. Bu beklentiyle yatırımcılar petrol fiyatlarında düşüş yönünde pozisyon almıştı.

        Ancak son askeri gelişmeler ve yaptırımların yeniden devreye girmesiyle piyasa bu beklentiyi hızla terk etti. Analistler, jeopolitik tansiyonun yükselmesi halinde kısa pozisyonların kapanmasının fiyatları daha da yukarı taşıyabileceğini belirtiyor.

        STOKLAR DA YÜKSELİŞİ DESTEKLİYOR

        Jeopolitik risklerin yanı sıra ABD'de ham petrol stoklarının gerilemeye devam etmesi de fiyatları destekleyen unsurlar arasında yer aldı. Azalan stoklar, arzın sıkılaşabileceği beklentisini güçlendirirken, yatırımcılar Orta Doğu'dan gelecek yeni haber akışını yakından izliyor.

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