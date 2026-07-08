Petrol yeniden sıçradı

Küresel petrol piyasalarında jeopolitik risklerin yeniden yükselmesiyle sert fiyat hareketleri yaşanıyor.

ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyon düzenlemesi ve İran petrolüne yönelik yaptırımları yeniden sıkılaştırmasının ardından arz güvenliğine ilişkin endişeler artarken, Brent petrol ve ABD tipi ham petrol (WTI) fiyatları yükselişini sürdürdü.

Brent petrolün varil fiyatı 76 doların üzerine çıkarken, WTI ham petrolü de 72 dolar seviyesini aştı.

Brent petrol bugün yüzde 2.6 yükselirken, iki günlük yükseliş yüzde 5'i buldu.

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HÜRMÜZ BOĞAZI YİNE ODAKTA

Fiyatlardaki yükselişin temel nedeni, küresel petrol ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda yeniden tırmanan güvenlik riskleri oldu.

ABD, İran'ı ticari gemilere yönelik saldırılardan sorumlu tutarak askeri operasyon gerçekleştirirken, bölgede tanker trafiğinin sekteye uğrayabileceği endişeleri petrol piyasasında risk primini yükseltti. Dünya petrol ticaretinin yaklaşık beşte biri Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşiyor.

PİYASA FAZLA ARZ SENARYOSUNDAN UZAKLAŞTI

Geçtiğimiz haftalarda ABD ile İran arasında sağlanan ateşkes ve üretim artışı beklentileri nedeniyle petrol piyasasında arz fazlası senaryosu öne çıkıyordu. Bu beklentiyle yatırımcılar petrol fiyatlarında düşüş yönünde pozisyon almıştı.

Ancak son askeri gelişmeler ve yaptırımların yeniden devreye girmesiyle piyasa bu beklentiyi hızla terk etti. Analistler, jeopolitik tansiyonun yükselmesi halinde kısa pozisyonların kapanmasının fiyatları daha da yukarı taşıyabileceğini belirtiyor.

STOKLAR DA YÜKSELİŞİ DESTEKLİYOR

Jeopolitik risklerin yanı sıra ABD'de ham petrol stoklarının gerilemeye devam etmesi de fiyatları destekleyen unsurlar arasında yer aldı. Azalan stoklar, arzın sıkılaşabileceği beklentisini güçlendirirken, yatırımcılar Orta Doğu'dan gelecek yeni haber akışını yakından izliyor.