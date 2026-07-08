Türkiye: 3 - Polonya: 1 | MAÇ SONUCU

Bugün Ne Oldu? 6 Temmuz 2026 haberleri: Trump'ın NATO Zirvesi programı, Zirve için hatıra parası, Zihni Göktay hayatını kaybetti, Dünya Kupası'nda tartışma yaratan kırmızı kart kararı

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.ANKARA'DA TARİHİ NATO ZİRVESİ2 gün sürecek tarihi NATO Zirvesi yarın başlıyor. Ankara'nın en ince ayrıntısına kadar hazırlandığı NATO Zirvesi, son yıllarda gerçekleştirilecek en kritik zirvelerden biri olacak. Başta ABD Başkanı Trum... Daha Fazla Göster Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.ANKARA'DA TARİHİ NATO ZİRVESİ2 gün sürecek tarihi NATO Zirvesi yarın başlıyor. Ankara'nın en ince ayrıntısına kadar hazırlandığı NATO Zirvesi, son yıllarda gerçekleştirilecek en kritik zirvelerden biri olacak. Başta ABD Başkanı Trump olmak üzere 32 devlet başkanı, dışişleri ve savunma bakanları, Ankara'da bir araya gelecek. Ayrıca NATO dışişleri bakanlarının Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden mevkidaşlarıyla bir araya gelmesi de bekleniyor.NATO GENEL SEKRETERİ RUTTE ANKARA'DANATO Heyetleri Ankara'ya gelmeye başladı. İlk gelen isimlerden biri de NATO Genel Sekreteri Rutte oldu.TRUMP'IN NATO PROGRAMI BELLİ OLDUTabii bu zirvede en çok merak edilen isimlerden birisi ABD Başkanı Trump olacak. Trump'ın NATO Zirvesi programı belli oldu. Yarın Ankara'ya gelecek Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak. NATO liderler yemeğine katılacak Trump, çarşamba günü de NATO liderleri oturumu ve aile fotoğrafında yer alacak. Trump'ın NATO Zirvesi görüşmeleri sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile de bir araya geleceği bildirildi. Trump, Ankara'dan ayrılmadan önce ise bir basın toplantısı gerçekleştirecek.FİDAN: ERDOĞAN-TRUMP DOSTLUĞU, NATO'DAKİ GERİLİMLERİ AZALTABİLİRBu arada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, zirve öncesinde New York Times'a konuştu. Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki ilişkinin, NATO içindeki gerilimi hafifletmeye yardımcı olabileceğine dikkati çekti. NATO ZİRVESİ'NDE LİDERLERİ TOGG TAŞIYACAKÖte yandan NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da kullanılacak 10 adet Togg T10x'in limuzin modeli, delegasyon ve basın heyetlerinin ulaşımını sağlayacak. NATO ZİRVESİ İÇİN HATIRA PARASIBu zirve anısına Darphane tarafından basılan özel tasarım 5 liralık hatıra parası, toplam 500 bin adet üretilerek tedavüle sunulacak.İMAMOĞLU'NUN DİPLOMA DAVASI 25 ARALIK'A ERTELENDİNATO Zirvesi'deki gelişmeleri takip etmeyi sürdüreceğiz. Şimdi diğer başlıklara bakalım... İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklu olan Ekrem İmamoğlu bugün İBB, casusluk ve diploma davalarında hakim karşısına çıktı. Diploma davası, 25 Aralık'a ertelendi. KIDEM TAZMİNATI TAVANI BELLİ OLDUTemmuz ayı maaş zamlarının ardından işçilerin kıdem tazminatı tavanı da belli oldu. Yılın ikinci yarısında bir yıllık çalışma karşılığı işçiye ödenecek kıdem tazminatı 73 bin 729 lirayı aşamayacak. ZİHNİ GÖKTAY HAYATINI KAYBETTİTürk tiyatrosuna 28 yıl oynadığı 'Lüküs Hayat' ile damgasını vuran Zihni Göktay, 80 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu, yarın son yolculuğuna uğurlanacak. Geçtiğimiz yıl huzurevine yerleşen sanatçı, "28 yıl 'Lüküs Hayat' oynadım ama hiç lüks bir hayat sürmedim" demişti.FIFA'NIN FOLARIN BALOGUN KARARI TARTIŞMA YARATTIDünya Kupası heyecanın yanında tartışmaları da beraberinde getirdi. Amerika Birleşik Devletleri ile Bosna Hersek arasında oynanan son 32 turu maçında, kırmızı kart gören ABD'li futbolcu Balogun'un cezası, FIFA tarafından ertelendi. Bu karar, futbol otoriteleri tarafından çokça eleştirildi. Öte yandan UEFA'dan FIFA'nın kararıyla ilgili açıklama geldi ve kırmızı çizginin aşıldığı ifade edildi. Karar sonrası ABD Başkanı Trump'ın FIFA'ya teşekkür ettiğini de aktaralım. Daha Az Göster