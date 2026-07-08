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        Haberler Spor Voleybol Türkiye: 3 - Polonya: 1 | MAÇ SONUCU

        Türkiye: 3 - Polonya: 1 | MAÇ SONUCU

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasında oynadığı ilk karşılaşmada Polonya'yı 3-1 mağlup etti ve VNL'deki 7. galibiyetini aldı. Filenin Sultanları, Japonya etabına galibiyetle giriş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 09:44 Güncelleme:
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        Filenin Sultanları Polonya'yı devirdi!

        2026 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasında ilk karşılaşmada Polonya'yla kozlarını paylaşan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 3-1'lik skorla galip geldi.

        Melissa Vargas'ın 23 sayı ürettiği karşılaşmanın ardından Filenin Sultanları, VNL'deki 7. galibiyetini alırken 3. yenilgisini yaşayan Polonya'yı puan tablosunda geride bıraktı.

        Öte yandan sakatlığı sebebiyle VNL'nin ilk iki haftasını kaçıran Zehra Güneş, Polonya maçıyla yeniden milli formayı giydi.

        Japonya etabına kazanarak başlangıç yapan Milliler, VNL'nin üçüncü haftasındaki ikinci maçında 10 Temmuz Cuma günü ABD ile karşılaşacak.

        Salon: Asue Arena

        Hakemler: Jiang Liu (Çin), Sumie Myoi (Japonya)

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        Türkiye: Elif Şahin, Sinead Jack-Kısal, İlkin Aydın, Yaprak Erkek, Zehra Güneş, Melissa Vargas (Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın, Saliha Şahin, Cansu Özbay, Hande Baladın, Defne Başyolcu, Berka Buse Özden)

        Polonya: Piasecka, Wenerska, Obiala, Koput, Stysiak, Lampkowska (Szczyglowska, Damasek, Szczurowska, Lysiak, Grabka, Jurczyk)

        Setler: 27-25, 20-25, 25-19, 25-19

        Süre: 125 dakika

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