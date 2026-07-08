Türkiye'de üretilecek ilk Dacia modeli görücüye çıktı. OYAK ve Renault Group'un 400 milyon Euroluk yatırımının son halkası olan Dacia Striker, İtalya’nın Milano şehrinde ilk kez tanıtıldı.

Bursa'daki Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nda üretilen ve Avrupa dahil birçok ülkeye Türkiye'den ihraç edilecek Dacia Striker, çok yönlü sürüş karakterinin yanı sıra Türkiye ekonomisine ve otomotiv sanayisine sağlayacağı katkıyla da dikkat çekiyor.

Dacia’nın bu yeni modelinin hem perakende hem de ticari yeni müşterilere ulaşmak için önemli bir rol oynaması planlanıyor.

Striker’ın Mild Hybrid-G 140 ve Hybrid 155 versiyonları yüzde 40’ın üzerinde yerlilik oranına sahip olacak, bu sayede ÖTV açısından da önemli bir avantaj sağlayacak.

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İtalya'daki etkinlikte aldığımı bilgilere göre, Dacia Striker, markanın genel hedefleri açısından da oldukça önemli bir model.

Dacia DNA’sını taşıyan bir crossover olarak tasarlanan Striker, 2030 yılına kadar markanın toplam satışları içindeki C segmenti payını yüzde 33'e çıkarma hedefini destekleyecek.

Tasarım olarak da benzerlerinden ayrışan otomobil, station wagon gövde tipini crossover yapısıyla birleştiriyor.

Dacia Striker, 2026 yılının Aralık ayında Türkiye’de satışa sunulmaya hazırlanıyor.

"DACIA'YI BAMBAŞKA BİR KONUMA TAŞIYACAĞIZ"

Dacia Striker'in, OYAK ve Renault Group ortaklığıyla 400 milyon Euro’luk yatırımın son halkası olarak Türkiye’de üretildiğini vurgulayan MAİS A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu, "Renault Duster ile başlayan bu yolculuk, yeni Clio ve Boreal ile devam etti. Şimdi ise Dacia markamızın amiral gemisi olacak Striker modelimizi kullanıcılarımıza sunmak için hazırlanıyoruz" dedi.

Yenilenen Dacia ürün gamının erişilebilir mobilite sunduğunu kaydeden Tatoğlu, "Dacia Striker da hem Dacia’nın Türkiye’de üretilen ilk modeli olması hem de ürün gamında ilk kez bir crossover modele yer verilmesi açısından önem taşıyor. Striker ile yepyeni müşterilere ulaşarak Dacia’nın varlığını daha da güçlendirecek, pazar payını hak ettiği seviyeye ulaştıracağız. Böylece Dacia’yı hem Türkiye’de hem de dünyada bambaşka bir konuma taşıyacağız" diye konuştu.

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Renault Group Türkiye CEO’su Lionel Jaillet de, "Dacia Striker ürün gamı; hibrit, Hybrid 4x4 ve benzin/LPG motor seçeneklerini içerecek şekilde geniş bir yelpazede sunulacak. Bu teknolojinin merkezinde ise Oyak Horse tarafından Bursa fabrikamızda üretilen ve dünya pazarlarına ihraç edilen HR18 hibrit motor yer almaktadır. OYAK ile sürdürdüğümüz güçlü iş birliği sayesinde üretim ve mühendislik yetkinliklerimizi daha da ileri taşımaya ve Türkiye otomotiv ekosistemine sürdürülebilir değer katmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

MARKANIN YENİ TASARIM DİLİ

Dacia, Striker ile tasarım ve teknoloji tarafında markanın yeni dönem yaklaşımını ortaya koyuyor.

Striker, Dacia ürün gamında bir modelin dört köşesinde birden yeni “T” formlu LED ışık imzasını kullanan ilk otomobil olma özelliğini taşıyor.

Modelin arka bölümünde de benzer tasarım anlayışı devam ediyor. Arka aydınlatma grubu, geniş siyah bir şerit içine entegre edilerek ön bölümle görsel bütünlük oluşturuyor.

Striker’ın genel karakterini 17 inç jantlar tamamlarken, 18 ve 19 inç jantlar da opsiyonel olarak sunuluyor. 4.62 metre uzunluğa sahip model, boyutlarıyla C segment bir station wagon’a yakın konumlanıyor.

Modelin yerden yüksekliği 4x4 versiyonda 20 santimetre, 4x2 versiyonda ise 19 santimetre olarak açıklanıyor.

1.53 metrelik yüksekliğiyle Striker, C-SUV modellerden daha alçak bir profil sunuyor.

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SAKLAMA ALANLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Dacia Striker’da markanın pratik ve işlevsel çözüm anlayışını yansıtan LightVisio dijital gösterge ekranı yer alıyor. Tüm ürün gamında standart olarak sunulan 7 inçlik ekran, önemli sürüş bilgilerini optik yansıma teknolojisiyle yüzen 3 boyutlu görüntü şeklinde sürücüye aktarıyor.

İç mekanda orta konsol, geniş ve modüler saklama çözümleriyle öne çıkıyor. Orta kolçak altında 6.7 litrelik saklama alanı sunulurken, versiyona bağlı olarak sürgülü çekmece de tercih edilebiliyor.

Kabin içinde YouClip bağlantı noktaları da dikkat çekiyor. Striker’da 9 adede kadar YouClip bağlantı noktası bulunuyor. Bu sistem sayesinde bardak tutucu gibi aksesuarlar farklı noktalara taşınabiliyor ve iç mekân kullanımı kişiselleştirilebiliyor.

AUTOHOLD SUNAN İLK DACIA MODELİ

Striker, Dacia tarihinde ilk kez Autohold sistemiyle sunulan model oldu. Expression donanım seviyesinden itibaren standart olarak sunulan sistem, sürücünün ek müdahalesine gerek kalmadan aracı sabit tutarak özellikle şehir içi kullanımda konforu artırıyor.

Dacia Striker, 600 litreye varan bagaj hacmine sahip. Modelde elektrikli bagaj kapağı ve eller serbest akıllı bagaj açma özelliği de yer alıyor.

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Extreme ve Journey donanım seviyelerinde standart olarak sunulan üç parçalı bagaj zemini de ilk kez bir Dacia modelinde kullanılıyor. Bu sistem, bagaj alanının ihtiyaca göre bölünmesine ve eşyaların sabitlenmesine olanak tanıyor.

3 FARKLI GÜÇ SEÇENEĞİ BULUNUYOR

Dacia Striker, üç farklı güç aktarma sistemiyle sunuluyor.

Modelin giriş seçeneklerinden biri olan Mild Hybrid-G 140, LPG ve hibrit teknolojisini bir araya getiriyor. Dacia, LPG’li araçlarda Avrupa pazarındaki güçlü konumunu Striker’da da sürdürüyor. Bu versiyon, çift yakıtlı benzin/LPG altyapısını 48V mild-hybrid sistem ve 6 ileri otomatik şanzımanla birleştiriyor.

1.2 litrelik 3 silindirli turbo motor, kalkış ve hızlanma anlarında elektrik destekli sistemden faydalanıyor. Rejeneratif frenleme sistemi, 0,8 kWsa kapasiteli bataryayı sürüş sırasında otomatik olarak şarj ediyor. Benzin ve LPG arasında geçiş ise ön konsoldaki düğme üzerinden manuel ya da otomatik olarak yapılabiliyor.

Striker’ın bir diğer seçeneği olan Hybrid 155, 109 beygir gücünde 1.8 litrelik dört silindirli benzinli motor, iki elektromotor, 1.4 kWsa batarya ve otomatik elektrikli şanzımandan oluşuyor.

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Bu sistem, şehir içi kullanımda yüzde 80’e kadar tamamen elektrikli sürüş imkânı sunuyor. Araç her zaman tamamen elektrikli modda çalışmaya başlıyor.

4x4 HİBRİT VERSİYON DA SUNULUYOR

Striker ürün gamının en dikkat çekici seçeneklerinden biri ise Hybrid 150 4x4 versiyonu oldu. Bu sistemde ön aksta 140 beygir güç ve 230 Nm tork üreten 1.2 litrelik 48V yarı hibrit motor görev yapıyor. Motora, direksiyon arkasındaki kulakçıklarla kumanda edilebilen 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman eşlik ediyor.

Arka aksta ise 31 beygir güç ve 87 Nm tork üreten bir elektromotor ile iki vitesli otomatik şanzıman bulunuyor.

Sistem, arazi sürüşlerinde düşük hızlarda arka tekerleklere yüksek tork sağlarken, arka aks devre dışı bırakıldığında 4x2 otomobil verimliliği sunuyor. 4x4 sistemi, ihtiyaç duyulduğunda 140 km/s hıza kadar devreye girebiliyor.

Hybrid 150 4x4 versiyonunda beş farklı sürüş modu yer alıyor. Otomatik mod, 4x2 ve 4x4 geçişlerini araç tarafından yönetiyor. Eko modu yakıt tasarrufuna odaklanırken, Kar modu düşük tutunmalı zeminlerde 4x4 sistemi devreye alıyor. Çamur/Kum modu gevşek zeminler için optimize edilirken, Arazi modu düşük hızlarda engebeli arazide daha kontrollü sürüş sağlıyor.

Özetle, Dacia Striker, yeni tasarım dili, geniş kullanım alanı, pratik iç mekân çözümleri, hibrit odaklı motor seçenekleri ve en önemlisi yerli üretim gücü ile C-segmentine yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor.