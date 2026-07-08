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        Haberler Dünya İran'dan ABD'ye uyarı: Gerilimin tırmandırılmasının doğuracağı sonuçlardan ABD sorumlu

        İran'dan ABD'ye uyarı: Gerilimin tırmandırılmasının doğuracağı sonuçlardan ABD sorumlu

        İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin düzenlediği saldırıların mutabakat zaptının temel hükümlerini geçersiz kıldığını bildirdi. İran'dan yapılan açıklamada gerilimin tırmandırılmasının doğuracağı sonuçlardan ABD'nin sorumlu olduğu vurgulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 10:18 Güncelleme:
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        İran'dan ABD'ye: Gerilimin tırmandırılmasından ABD sorumlu
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        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), dün gece İran'a yönelik bir dizi saldırı başlattığını açıklamasının ardından İran'dan açıklama geldi.

        İran Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin İran’ın güney sahillerinde yer alan bazı izleme noktalarına yönelik saldırılarının, mutabakat zaptının savaşın sonlandırılmasına ilişkin birinci maddesinin ihlali anlamına geldiğini ve mutabakatın temel hükümlerini geçersiz kıldığını bildirdi.

        İran Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin İran’a yönelik saldırıları hakkında açıklama yaptı.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "ABD’nin İran’a yönelik saldırılarını tekrarlaması ve ABD Hazine Bakanlığı’nın, İran’ın petrol satışına yönelik yaptırımların kaldırılması kararını iptal etmesi, Hürmüz Boğazı’na ilişkin İran’ın ortaya koymuş olduğu düzenlemelerin ihlal edilmesi ve Siyonist rejimin Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürmesi mutabakat zaptının temel hükümlerini geçersiz hale getirmiştir."

        Gerilimin tırmandırılmasının doğuracağı sonuçlardan ABD’nin sorumlu olacağı vurgulanan açıklamada, İran’ın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını korumak için kendini savunmaktan geri durmayacağı ve saldırıların çıkış noktalarının hedef alınmaya devam edileceği kaydedildi.

        Açıklamada ayrıca Basra Körfezi’nin güneyindeki ülkelere ise topraklarını, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında kullandırmaması gerektiği konusundaki uluslararası yükümlülükleri hatırlatıldı.

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