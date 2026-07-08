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        Haberler Dünyadan Prens Harry Daily Mail gazetesine karşı açtığı davayı kaybetti

        Prens Harry Daily Mail gazetesine karşı açtığı davayı kaybetti

        Prens Harry, Daily Mail gazetesinin yayıncısı Associated Newspapers şirketine karşı açtığı özel hayatın gizliliği davasını kaybetti. Gazetenin, kendisi hakkında hukuka aykırı şekilde bilgi topladığı iddiası reddedilen Harry, "Adalet ve hesap sormak için mahkemeye geldik. Ancak ikisini de alamadık" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 10:13 Güncelleme:
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        Prens Harry'yi çıldırtan karar

        Prens Harry, gazi askerlere yardım amaçlı başlattığı Invictus Oyunları etkinliği için ülkesi İngiltere'ye ayak bastığı gün, beklenen mahkeme kararını da öğrendi. Sussex Dükü'nün İngiliz basınına karşı devam eden hukuk mücadelesinde dün sona gelindi.

        Mahkeme, Daily Mail gazetesinin yayıncısı Associated Newspapers Limited şirketi aleyhindeki davada, uzun zamandır beklenen kararı açıkladı. Prens Harry'nin, gazetenin kendisi hakkında yasa dışı yolla bilgi topladığı iddialarını reddetti. Harry'nin iddialarını kanıtlayamadığına hükmeden mahkeme kararıyla, Prens özel hayatın gizliliği davasını kaybetmiş oldu.

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        "MAHKEME KANITLARI GÖRMEZDEN GELDİ"

        Prens Harry ile birlikte aynı iddialarda bulunan davacılar arasında Elizabeth Hurley, Elton John ve Britanya Lortlar Kamarası Üyesi Barones Lawrence da bulunuyordu.

        Harry, Barones Lawrence ile birlikte yaptığı ortak açıklamayla mahkeme kararını eleştirdi. "Adalet ve hesap sormak için mahkemeye geldik. Ancak ikisini de alamadık" diyen Harry, kararı "tamamen ve açıkça örtbas etme" olarak nitelendirdi. Prens ayrıca, mahkemenin duruşma sırasında sunulan kanıtları görmezden geldiğine inandığını belirtti.

        Harry, açıklamasında, "Burada gazeteler için ayrı, davacılar için ayrı kurallar geçerliymiş gibi geliyor" ifadesini kullandı.

        HARRY'NİN BASINLA MÜCADELESİ

        Bu karar, son yıllarda İngiliz basınıyla mücadele içine giren Harry için önemli bir yenilgi anlamına geliyor. Prens, daha önce Mirror Group Newspapers'a karşı yasa dışı bilgi toplama davasını kazanmış ve bu yılın başlarında News Group Newspapers ile bir anlaşmaya varmıştı. Ancak bu davaya ilişkin ihtilafların ele alınması için 29 ve 30 Temmuz tarihlerinde başka bir duruşma daha planlandı.

        KONAKLAMA KRİZİ

        2020 yılında kraliyet görevlerini bırakarak eşi Meghan Markle ile birlikte ABD'ye yerleşen Prens Harry, mahkeme kararı öncesinde de Londra gezisiyle ilgili İngiliz gazetelerinin manşetlerindeydi. Buckingham Sarayı'nın, Harry'ye önce kraliyet konutunda kalması yönündeki teklifte bulunduğu, ancak daha sonra bu teklifi geri çektiği öğrenilmişti.

        Ailesiyle arası bozuk olan Harry için yeni bir kriz anlamına gelen bu durum, kendisine devlete bağlı koruma verilmemesi kararının ardından yaşanmıştı. Harry, güvenliklerini sağlayamayacağı düşüncesiyle eşi Meghan Markle, çocukları Prens Archie ve Prenses Lilibet'i ABD'de bırakmıştı.

        Şimdi Londra gezisi esnasında Harry'nin, babası Kral Charles ile görüşüp görüşmeyeceği merakla bekleniyor. Arası ağabeyi Prens William ile de bozuk olan Harry'nin ağabeyiyle görüşmeyeceği ise kesin olarak biliniyor.

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        #Prens Harry
        #kraliyet
        #daily mail
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        #dava
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