Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Transfer 2026-2027 sezonunun en pahalı 20 transferi

        2026-2027 sezonunun en pahalı 20 transferi

        2026 Dünya Kupası'nın gölgesinde başlayan 2026-2027 sezonu yaz transfer dönemine İngiltere Premier Lig ekipleri damga vurdu. İngiliz ekipleri şimdiden 100 milyon Euro'yu aşan bonservis harcamalarıyla dikkat çekti. İşte 2026-2027 sezonu yaz transfer döneminin en pahalı 20 transferi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 10:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        20- AFONSO MOREIRA

        Lyon --->Bayer Leverkusen - 29.5 milyon euro

        2

        19- RODRIGO ZALAZAR

        Braga ---> Sporting Lizbon - 30 milyon euro

        3

        18- ORKUN KÖKÇÜ

        Benfica ---> Beşiktaş - 30 milyon euro

        4

        17- VICTOR MUNOZ

        Osasuna ---> Liverpool - 40 milyon euro

        5

        16- PIERO HINCAPIÉ

        Bayer Leverkusen ---> Arsenal - 40 milyon euro

        6

        15- LOIS OPENDA

        Leipzig ---> Juventus - 42.75 milyon euro

        7

        14- RASMUS HØJLUND

        Manchester United ---> Napoli - 44 milyon euro

        8

        13-BAZOUMANA TOURE

        Hoffenheim ---> Newcastle United - 47 milyon euro

        9

        12-GEOVANY QUENDA

        Sporting Lizbon ---> Chelsea - 50 milyon euro

        10

        11- NATHANIEL BROWN

        Eintracht Frankfurt ---> Bayern Münih - 50 milyon euro

        11

        10- ISMAEL SAIBARI

        PSV Eindhoven ---> Bayern Münih - 50 milyon euro

        12

        9- MARC CUCURELLA

        Chelsea ---> Real Madrid - 55 milyon euro

        13

        8- MARCO PALESTRA

        Atalanta ---> Chelsea - 57 milyon euro

        14

        7- JAN PAUL VAN HECKE

        Brighton ---> Tottenham - 60 milyon euro

        15

        6- JEREMY JACQUET

        Rennes ---> Liverpool - 63.6 milyon euro

        16

        5- GONÇALO RAMOS

        PSG ---> Milan - 74 milyon euro

        17

        4- ANTHONY GORDON

        Newcastle United ---> Barcelona - 80 milyon euro

        18

        3- MATEUS FERNANDES

        West Ham United ---> Tottenham - 99 milyon euro

        19

        2- SANDRO TONALI

        Newcastle United ---> Tottenham - 108 milyon euro

        20

        1-ELLIOT ANDERSON

        Nottingham Forest ---> Manchester City - 135 milyon euro

        ÖNERİLEN VİDEO

        İttifak dayanışma ile güçlenebilir

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Zİrvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, "Caydırıcılık için etkili komuta kontrol gerekir. 50 askeri gemi şu an Türkiye'de inşa halinde, insansız hava savunma sistemlerinde ciddi ilerleme sağladık. İttifakın güvenliği kısıtlama ile güçlenmez dayanışma ile güçl...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rutte: Rusya uzun vadeli bir tehdit
        Rutte: Rusya uzun vadeli bir tehdit
        Ankara'daki tarihi zirvede ikinci gün
        Ankara'daki tarihi zirvede ikinci gün
        NATO Zirvesinde Çekya krizi
        NATO Zirvesinde Çekya krizi
        İran'dan ABD'ye: Gerilimin tırmandırılmasından ABD sorumlu
        İran'dan ABD'ye: Gerilimin tırmandırılmasından ABD sorumlu
        Macron'dan Ankara'da sabah koşusu
        Macron'dan Ankara'da sabah koşusu
        Ankara'da NATO resepsiyonu
        Ankara'da NATO resepsiyonu
        Boşanma aşamasında bir kadın daha katledildi
        Boşanma aşamasında bir kadın daha katledildi
        Filenin Sultanları Polonya'yı devirdi!
        Filenin Sultanları Polonya'yı devirdi!
        Petrol yeniden sıçradı
        Petrol yeniden sıçradı
        Yaz döneminin en pahalı 20 transferi!
        Yaz döneminin en pahalı 20 transferi!
        Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle ilgili davada ilk duruşma!
        Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle ilgili davada ilk duruşma!
        Yerli üretim ilk Dacia tanıtıldı
        Yerli üretim ilk Dacia tanıtıldı
        Nebahat Çehre tatilde
        Nebahat Çehre tatilde
        Turizm teşvikinde yerli işçi kriteri
        Turizm teşvikinde yerli işçi kriteri
        Prens Harry'yi çıldırtan karar
        Prens Harry'yi çıldırtan karar
        Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü! Aile katliamı
        Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü! Aile katliamı
        Zirve Swap beklentisi
        Zirve Swap beklentisi
        Maradona'nın rekorunu kırdı!
        Maradona'nın rekorunu kırdı!
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması
        Dünyanın en iyi salataları: 6 Türk lezzeti listede
        Dünyanın en iyi salataları: 6 Türk lezzeti listede