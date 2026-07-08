2026-2027 sezonunun en pahalı 20 transferi
2026 Dünya Kupası'nın gölgesinde başlayan 2026-2027 sezonu yaz transfer dönemine İngiltere Premier Lig ekipleri damga vurdu. İngiliz ekipleri şimdiden 100 milyon Euro'yu aşan bonservis harcamalarıyla dikkat çekti. İşte 2026-2027 sezonu yaz transfer döneminin en pahalı 20 transferi...
20- AFONSO MOREIRA
Lyon --->Bayer Leverkusen - 29.5 milyon euro
19- RODRIGO ZALAZAR
Braga ---> Sporting Lizbon - 30 milyon euro
18- ORKUN KÖKÇÜ
Benfica ---> Beşiktaş - 30 milyon euro
17- VICTOR MUNOZ
Osasuna ---> Liverpool - 40 milyon euro
16- PIERO HINCAPIÉ
Bayer Leverkusen ---> Arsenal - 40 milyon euro
15- LOIS OPENDA
Leipzig ---> Juventus - 42.75 milyon euro
14- RASMUS HØJLUND
Manchester United ---> Napoli - 44 milyon euro
13-BAZOUMANA TOURE
Hoffenheim ---> Newcastle United - 47 milyon euro
12-GEOVANY QUENDA
Sporting Lizbon ---> Chelsea - 50 milyon euro
11- NATHANIEL BROWN
Eintracht Frankfurt ---> Bayern Münih - 50 milyon euro
10- ISMAEL SAIBARI
PSV Eindhoven ---> Bayern Münih - 50 milyon euro
9- MARC CUCURELLA
Chelsea ---> Real Madrid - 55 milyon euro
8- MARCO PALESTRA
Atalanta ---> Chelsea - 57 milyon euro
7- JAN PAUL VAN HECKE
Brighton ---> Tottenham - 60 milyon euro
6- JEREMY JACQUET
Rennes ---> Liverpool - 63.6 milyon euro
5- GONÇALO RAMOS
PSG ---> Milan - 74 milyon euro
4- ANTHONY GORDON
Newcastle United ---> Barcelona - 80 milyon euro
3- MATEUS FERNANDES
West Ham United ---> Tottenham - 99 milyon euro