Fotoğraf polemiğinin ardından Trump ile Meloni Ankara'da ilk kez aynı karede

Dünya liderleri, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde bir araya geldi.

Son haftalarda karşılıklı sert açıklamalarla gerilen ilişkilerin ardından ABD Başkanı Donald Trump ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ilk yüz yüze buluşması da yakından takip edildi.

Trump ile Meloni arasındaki "fotoğraf" polemiğinin ardından iki lider ilk kez aynı karede yer aldı. ABD Başkanı, zirveden bir gün önce Meloni'nin kendisiyle tokalaştığı bir fotoğrafı paylaşarak görselin üzerine "Uzaklaştırma kararı gerekiyor." ifadelerini yazmıştı. Bunun ardından İtalyan basınında yer alan haberlerde, Meloni'nin Trump ile yalnızca zorunlu diplomatik temaslarla yetinmeyi planladığı öne sürülmüştü.

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Bugün NATO liderlerinin fotoğraf çekiminde Trump ve Meloni de yakından takip edildi. Meloni'nin Trump'a mesafeli bulunduğu görülürken, Trump'ın sahneye geldiği sırada Meloni'nin başka bir yöne baktığı kameralara yansıdı.Haftalardır karşılıklı açıklamalarla gündemde olan ABD Başkanı Donald Trump ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ankara'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde ilk kez aynı karede yer aldı. Zirvenin geleneksel aile fotoğrafı çekiminde iki liderin sergilediği tavırlar da yakından takip edildi.

TRUMP İLE ASGARİ DÜZEYDE GÖRÜŞECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

İtalyan gazetesi Corriere della Sera'nın edindiği bilgilere göre Meloni, Trump'ın yanında bulunması gereken durumlarda sosyal ve diplomatik yakınlığını asgari düzeyde tutacağını söylemişti.

Gazetenin haberine göre Meloni, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, NATO Zirvesi kapsamındaki toplantıların mümkün olduğunca teknik ve operasyonel bir zeminde yürütülmesini rica etti.