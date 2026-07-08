Son dakika: NATO Genel Sekreteri Rutte: Harika bir zirve gerçekleştirdik

Dün başlayan ve bugün sona eren Ankara NATO Liderler Zirvesi, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin açıklamalarıyla kapanıyor.

Basın toplantısı düzenleyen Rutte, NATO'nun zirvenin ardından açıkladığı sonuç bildirgesini ayrıntılandırırken, "NATO hiç olmadığı kadar güçlü durumda. Müttefikler arası ilişki çok kuvvetli" dedi.

NATO'ya karşı çok sert eleştirilerde bulunan ABD Başkanı Trump'ın NATO'ya tamamen bağlı olduğunu her zaman bildiğini söyleyen Rutte, "NATO her zamankinden daha birlik içinde" dedi.

Trump'ın Türkiye'yi F-35 programına yeniden dahil etme konusunda yeşil ışık yakmasına ilişkin "Türkiye'nin elindeki S-400 füzeleri" sorusuna cevap veren Rutte, "ABD ve Türkiye arasındaki mesele. İki ülke arasında, ben bir yorumda bulunmak istemem" açıklamasını yaptı.

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Rutte, Ukrayna'ya destek konusunda 32 ülkenin de hemfikir olduğunu belirtti.

NATO Genel Sekreteri, bir sonraki liderler zirvesinin Arnavutluk'ta olacağını duyurdu.

Yunanistan'ın Türkiye tarafından tehdit edildiğine dair bir soruya da yanıt veren Rutte, "Ben iki ülke arasındaki ilişkilere dair yorum yapmayacağım" cevabını verdi.