ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO Zirvesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Trump ve Zelenskiy görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Trump ve Rutte'den açıklamalar Haberi Görüntüle

Trump'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan Güçlü ve iyi biri. Harika iş çıkardı. Her şey mükemmel geçti. Gerçekten çok verimli bir toplantı yaptık

Putin ve Zelenskiy anlaşmak istiyor. Güzel bir görüşme yaptık, nasıl gittiğine bakacağız. Putin zor bir karakter, Zelenskiy de öyle. Son birkaç haftada ilerleme kaydettik."

Zelenskiy'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Her zamanki gibi ABD'nin desteği için müteşekkiriz, burada konuşulanlar çok değerli oldu. Sizinle daha sonra detayları paylaşacağız. Birinci nokta müzakerelerle ilgili, nasıl barışı ülkemize getiririz, buna odaklanıyoruz. Savaşı nasıl bitiririz buna odaklanıyoruz.

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"İRAN'I BU GECE VURABİLİRİZ"

Trump, "İran ateşkesi bitti demiştiniz? Bu konuda durum ne?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"İran çok kötü davranıyor. 47 yıl Ortadoğu'da zorbalık yaptılar. Birkaç drone ve füze saldırısı oldu. Gemilerimize saldırdılar. Çok zor bir gece geçirdik. Bu akşam İran'ı vurabiliriz. Nükleer silah kullanmalarına izin vermeyeceğiz. Nasıl ilerlediğine bakacağız, onlardan memnun değilim. Toplantı yapacağız. "

Trump,"Ateşkes sona erdi dediniz, yeniden savaşa mı dönüyoruz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Anlaşmayı her gün ihlal ediyorlar, 200 kişi kaybettik. 47 yıl boyunca hiçbir başkan bir şey yapmadı. Obama hatta onlara çok fazla para verdi. Obama anlaşması durumu kötüye götürdü. Ne yazık ki yanlış ülkeyi seçtiler. Ortadoğu'da korkunç bir şey yaptı. Bu kişiler yalan söylüyorlar, hile yapıyor. Nükleer konusunda anlaşıyoruz sonra gidip biz bunu konuyu konuşmadık diyorlar. Buna kim inanır ki? Belki müzakere heyeti devam edebilir, iki iyi adam seçtim ve sekiz savaşı sonlandırırken Steve ve Jared ile yaptım."

Trump,"Güvenlik garantiniz nedir Ukrayna için?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Biz hayat kurtarmak için bunu yapmak istiyoruz. Ukrayna bizden çok uzakta, çok fazla hayat kaybedildi. Harika potansiyeli olan bir ülke, bunlar kullanılsa çok daha iyi olur. Rusya da öyle. Putin savaşı bitirmek istiyor. Bu savaşın hiç çıkmaması gerekiyordu ve olması gerçekten üzgünüm, yazık. Putin ve Zelenskiy savaşı bitirmek istiyor."

"PUTİN MOSKOVA'DA GÖRÜŞMEK İSTEDİ"

ABD Başkanı açıklamasında, "Putin ve Zelenskiy umarım yüz yüze görüşür. Putin'e bunu sorduğumda Moskova'da görüşebiliriz demişti. Ama Zelenskiy'nin orada görüşmek isteyeceğinden emin değilim" ifadelerini kullandı. Trump Zelenskiy'e yöneldi ve "Moskova'ya gitmek ister misin?" dedi Zelenskiy de "Sanmam orada çok fazla Ukrayna dronu var" yanıtını verdi.

ABD Başkanı ayrıca "Ukrayna'ya gitmek isterim ama savaş bitince gitsem daha iyi olur" dedi.

İran'a yönelik dün akşam gerçekleştirilen saldırıyı değerlendiren Trump, şöyle konuştu:

"28 İran teknesini vurduk. Dün akşamki İran saldırısı bence çok büyük bir etkiye sahip, radarı yeniden inşa etmeye çalışıyordu onu yok ettik. En üst seviyede saldırmıyoruz, bir günde tüm köprülerini yıkabiliriz. Mecbur kalırsak yaparız. Dün akşam saldırırken buradaki adaya saldırmayın belki orayı alırız, ama bu akşam saldırı olabilir. Normalde bunu söylemezdim, anlaşma istiyoruz dediler ve sonra füze atmaya başladılar. Bu çok çılgınca bir şey. "