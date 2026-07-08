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        Haberler Yaşam 36. NATO Liderler Zirvesi'nin gala yemeği Fatih Tutak tarafından hazırlandı

        36. NATO Liderler Zirvesi'nin gala yemeği Fatih Tutak tarafından hazırlandı

        36. NATO Liderler Zirvesi'nin resmi gala yemeği iki Michelin yıldızlı Şef Fatih Tutak tarafından hazırlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen zirvede, Trabzon tereyağından Hizan karakovan balına, Urla sakız enginarından Tokat asma yaprağına pek çok geleneksel Türk lezzeti sunuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 14:52 Güncelleme:
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        NATO Zirvesi'nde Türk mutfağı şöleni

        7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında, ittifak liderleri için 7 Temmuz 2026, Salı akşamı verilen resmi gala yemeği iki Michelin yıldızlı Şef Fatih Tutak tarafından hazırlandı.

        İttifakın 32 üye ülkesinin liderleri, davetli devlet başkanları ve üst düzey heyetlerin ağırlandığı zirvede; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald J. Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin de aralarında bulunduğu liderlere Türk mutfağının köklü mirasını yansıtan özel bir gala menüsü sunuldu.

        Sunulan menü, Anadolu'nun bölgesel ürün çeşitliliğini, yerel üreticilerle kurulan iş birliklerini ve Türk mutfağının köklü hafızasını merkeze aldı. Geleneksel Türk lezzetleri, çağdaş teknikler ve zarif sunumlarla yeniden yorumlanarak konuklara takdim edildi.

        Türk mutfağını uluslararası alanda temsil etmeyi kariyerinin merkezine alan Şef Fatih Tutak, 36. NATO Liderler Zirvesi'nin resmi gala yemeğinde Türkiye'nin gastronomi mirasını dünya liderleriyle buluşturdu.

        ÜRÜNLER TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN TEDARİK EDİLDİ

        Haftalar süren hazırlık sürecinin ardından oluşturulan menü, geleneksel Türk mutfağının karakterini çağdaş bir teknik anlayışla bir araya getirdi. Ürün seçiminden tabakların kurgusuna kadar her aşamayı bizzat yöneten Tutak, menüyü mevsimsellik, yerel üretim ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda hazırladı.

        Menüde kullanılan ürünlerin önemli bir bölümü Türkiye'nin farklı bölgelerindeki üreticilerden tedarik edildi. Böylece gala yemeği, yalnızca resmi bir davet menüsü olmanın ötesine geçerek Türkiye'nin ürün çeşitliliğini, mutfak kültürünü ve üretici emeğini temsil eden bir gastronomi anlatısına dönüştü.

        GALA MENÜSÜ

        • Taş Fırında Pide, Trabzon Tereyağı, Hizan Karakovan Balı
        • Zeytinyağlı Sebze Bayıldı, Yanık Denizli Yoğurdu
        • Deniz Levreği, Tarama
        • Urla Sakız Enginarı, Tokat Asma Yaprağı
        • Kuzu Göbeği Mantarlı Firik Bulguru
        • Dana Kaburga Tandır, Yanık Trabzon Tereyağı, Patlıcan
        • Mantı, Tütsülenmiş Ayaş Domates Salçası
        • Milk Baklava, Antep Fıstığı Köpüğü, Bergamot
        • Maraş Dondurması

        Şef Fatih Tutak, gala yemeğine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

        "Böylesine özel bir sofrada Türk mutfağını temsil etmek bizim için büyük bir onurdu. Bu menüde Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen ürünleri, üretici emeğini ve mutfak hafızamızı çağdaş bir dille anlatmak istedik. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen bu önemli buluşmanın bir parçası olmak bizim için çok değerliydi."

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