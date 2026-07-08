Kadın sürücüye dikiz aynası ile feci darp!
Zonguldak'ta, E.K.'nin kullandığı otomobil ile B.D. isimli kadın sürücünün kullandığı motosiklet çarpıştı. Kadın sürücünün otomobilin dikiz aynısını kırması üzerine araç sürücüsü E.K., dikiz aynasıyla B.D.'yi darp etti. Çıkan arbededen kaçan sürücü markete sığınmak zorunda kaldı
Zonguldak'ta kan donduran şiddet, edinilen bilgiye göre olay Gazipaşa Caddesi üzerinde yaşandı.
E.K., idaresindeki otomobil ile seyir halindeyken aynı güzergahta ilerleyen ve B.D. isimli kadın sürücünün kullandığı motosikletle çarpıştı.
KADIN SÜRÜCÜ OTOMOBİLİN AYNASINI KIRDI
Kazanın ardından taraflar arasında tartışma başladı. Tartışmanın dozu yükselince B.D., otomobilin dikiz aynasını eliyle kırdı.
AYNAYLA KADINA VURDU
Bu hareketin ardından E.K., yerinden sökülen aynayla B.D.'ye vurmaya başladı. Kadının yardımına erkek arkadaşı F.S. koştu.
VATANDAŞ DA MÜDAHALE ETTİ
Cadde üzerindeki esnaf da kadına saldırıyı görünce dükkânlarından fırlayıp tarafları ayırmaya çalıştı. Arbedenin ortasında kalan E.K., öfkeli kalabalıktan sıyrılıp soluğu yakındaki bir marketin içinde aldı.
İKİSİ DE HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine caddeye polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Aldığı darbelerle yaralanan B.D. ile E.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
İki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu öğrenilirken, yaşanan o anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.