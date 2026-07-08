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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kadın sürücüye dikiz aynası ile feci darp!

        Kadın sürücüye dikiz aynası ile feci darp!

        Zonguldak'ta, E.K.'nin kullandığı otomobil ile B.D. isimli kadın sürücünün kullandığı motosiklet çarpıştı. Kadın sürücünün otomobilin dikiz aynısını kırması üzerine araç sürücüsü E.K., dikiz aynasıyla B.D.'yi darp etti. Çıkan arbededen kaçan sürücü markete sığınmak zorunda kaldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 15:15 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kadın sürücüye dikiz aynası ile feci darp!

        Zonguldak'ta kan donduran şiddet, edinilen bilgiye göre olay Gazipaşa Caddesi üzerinde yaşandı.

        E.K., idaresindeki otomobil ile seyir halindeyken aynı güzergahta ilerleyen ve B.D. isimli kadın sürücünün kullandığı motosikletle çarpıştı.

        KADIN SÜRÜCÜ OTOMOBİLİN AYNASINI KIRDI

        Kazanın ardından taraflar arasında tartışma başladı. Tartışmanın dozu yükselince B.D., otomobilin dikiz aynasını eliyle kırdı.

        AYNAYLA KADINA VURDU

        Bu hareketin ardından E.K., yerinden sökülen aynayla B.D.'ye vurmaya başladı. Kadının yardımına erkek arkadaşı F.S. koştu.

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        VATANDAŞ DA MÜDAHALE ETTİ

        Cadde üzerindeki esnaf da kadına saldırıyı görünce dükkânlarından fırlayıp tarafları ayırmaya çalıştı. Arbedenin ortasında kalan E.K., öfkeli kalabalıktan sıyrılıp soluğu yakındaki bir marketin içinde aldı.

        İKİSİ DE HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbar üzerine caddeye polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Aldığı darbelerle yaralanan B.D. ile E.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        İki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu öğrenilirken, yaşanan o anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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