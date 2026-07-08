Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İtalya Başbakanı Meloni ve Almanya Başbakanı Merz ile bir araya geldi
22 yıl sonra Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı NATO Zirvesi kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlerle temasları sürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ikinci gününde Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi.
Erdoğan, bu kapsamda Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.
MELONİ İLE BİR ARAYA GELDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi kabul etti.
Erdoğan, bu kapsamda İtalya Başbakanı Meloni ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.
Kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Çağrı Erhan da eşlik etti.
MERZ İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geldi.
Toplantıda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler hazır bulundu.
STARMER İLE BİR ARAYA GELDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında İngiltere Başbakanı Starmer ile bir araya geldi.