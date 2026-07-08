Konya'nın Karapınar ilçesinde bir kafede çıkan silahlı kavgada, olayla ilgisi olmayan müşteri Mustafa Bahri Cingöz (22) hayatını kaybetmişti. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, silahla ateş açan baba ile oğlu hakkında hapis cezası talep etti.

Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre olay, geçen ocak ayında Konya'nın Karapınar ilçesinde Konya Caddesi'ndeki bir kafede meydana geldi. Kafede müşteri olarak bulunan Mustafa Bahri Cingöz, çıkan kavgada silahın ateşlenmesi sonucu başından vurularak hayatını kaybetti. Silahı ateşleyen Seyhat Karaca (48) ile iki oğlu tutuklanmıştı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Karapınar Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamlayarak iddianamesini hazırladı. Hazırlanan iddianamede Seyhat Karaca hakkında 'olası kastla öldürme' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar, oğlu Fahrettin Karaca hakkında ise Mevlüt Zengin'e yönelik eylemi nedeniyle 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 10 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istendi.

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Seyhat Karaca'nın soruşturma aşamasında tahliye edilen diğer oğlu hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.

Mustafa Bahri Cingöz

"BABA HAZIRLIKLI GEL, BURADA KESİN KAVGA ÇIKAR"

İddianamede Fahrettin Karaca'nın ifadesine de yer verildi. Karaca, ifadesinde kafede çalışan Mevlüt Zengin ile aralarında kız meselesi nedeniyle husumet bulunduğunu ve kafede karşılaştıklarını belirtti.

Kardeşinin, Mevlüt Zengin'e adını sorduğunu, ardından "Seninle konuşalım, seninle bir hesabımız var" dediğini anlattı. Daha sonra kardeşine babasını arattığını belirten Karaca, "Kardeşim babama 'kafedeyiz, gel bizi buradan al, burası kalabalıklaştı, burada kesin kavga çıkar, hazırlıklı gel' dedi" ifadelerini kullandı.

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İÇİ DOLU SİLAHLA GELMİŞ

İddianameye göre Seyhat Karaca, olay yerine içi dolu ve ağzına mermi sürülmüş tabancayla geldi, tabancayla yere paralel ve hafif yukarı şekilde tutarak ateş etti. Bu nedenle şüphelinin eyleminin "olası kastla öldürme" olarak değerlendirildiği belirtildi.