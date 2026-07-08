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        Haberler Dünya Son dakika: ABD Başkanı Trump: Bence İran'la ateşkes bitti

        Son dakika: ABD Başkanı Trump: Bence İran'la ateşkes bitti

        ABD Başkanı Trump ve NATO Genel Sekreteri Rutte, Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'nde basın toplantısı düzenliyor. NATO'dan memnuniyetsizliğini yineleyen Trump, "İran konusunda yardıma ihtiyacımız yoktu ama ben müttefikleri denedim. Bize yardım etmediler" dedi. Trump, İran'la ilgili olarak ayrıca, "Bence İran'la ateşkes bitti" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili de yorumda bulunan Trump, "Netanyahu'yu da Erdoğan'ı da seviyorum. Netanyahu'ya Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu söyledim. F-35'leri alacaklar" açıklamasını yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 11:07 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        ABD Başkanı Trump ve Rutte'den açıklamalar

        ABD Başkanı Trump ve NATO Genel Sekreteri Rutte, Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'nde basın toplantısı düzenledi.

        Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "NATO'dan memnun değilim. İran'da bize yardım etmediler ama bizim yardıma ihtiyacımız yok. Ben sadece bize yardım edip etmeyeceklerini test ettim.

        Almanya, Fransa, İngiltere ile görüştüm, İspanya ile görüşmedim. Korkunç bir partnerler. Onlarla ziyaretler, ticaret dahil her şeyimizi kestik. İspanya payını da vermiyor, hiçbir şeye katılmıyor. Sürekli onları korumaya devam edemeyiz. Kötü insanlar, onlarla konuşmuyorum bile. İspanya ile hiçbir işimiz kalmadı.

        Grönland konusunda desteklenmedim. Kısa dönemde bu ülkeleri Rusya'dan korumak için trilyonlarca dolar harcadık. Aslında aramızda Avrupa ile bir okyanus var ama biz onları savunduk. Rutte beni anlıyor, bana hak veriyor. İtalya da çok kötü davrandı.

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        Birkaç hafta önce Birleşik Krallık'la görüştüm, savaşın sonrasında bize yardım edebileceklerini söylediler. NATO konusunda hayal kırıklığı içindeyim. Biz onları koruyoruz ama onlar bize destek olmuyor. Avrupalılar Rutte'nin liderliğine sahip oldukları için şanslı.

        Grönland ABD için çok önemli, Danimarka için önemli değil. Biz Grönland'ı II. Dünya Savaşı'ndan sonra Danimarka'ya geri verdik, vermememiz gerekirdi. Hitler Danimarka'yı 1 günde yendi.

        Ben Panama Kanalı'nı da geri vermezdim. Orayı şu an Çin almaya çalışıyor, buna izin vermeyeceğim."

        Bir gazetecinin İran sorusuna cevap veren Trump, "Bence İran'la ateşkes bitti. Onlar yalancı. İran'ı hasta insanlar yönetiyor, ellerinde nükleer olsaydı kullanırlardı" dedi.

        Müzakerenin devam edebileceğini ama bunun umrunda olmadığını, İranlıların yalancı olduğunu söyledi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili de yorum yapan Trump, "Erdoğan'ı çok seviyorum. Netanyahu'yu da çok seviyorum. Türkiye F-35'leri alacaklar. Türkiye'nin çok yeni ve güçlü bir ordusu var. Netanyahu'ya bunu söyledim. Ben olmasam belki karşı tarafta İran Savaşı'na dahil olurdu. Ben varım diye tarafsız kaldığını Netanyahu'ya söyledim" dedi.

        Rutte: İran konusunda yanınızdayım

        Trump'ın açıklamalarının ardından Rutte, şu ifadeleri kullandı:

        "Ben İran'la ilgili konuşmak istiyorum öncelikle. İran konusunda sizin yanınızdayım. İran'ın nükleersizleştirilmesini destekliyorum. Bu İsrail için de çok önemliydi.

        İspanya da aslında yüzde 2 oranında savunma harcamasında bulunarak olumlu bir adım attı.

        Grönland'la ilgili Davos'ta bir anlaşma yaptınız, bu anlaşmanın uygulanmasını sağlamaya çalışacağım."

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