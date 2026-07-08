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        Haberler Magazin Bergüzar Korel formunu yakaladı

        Bergüzar Korel formunu yakaladı

        4 ayda 20 kilo veren Bergüzar Korel, Fethiye'de görüntülendi. Ünlü oyuncu, bir arkadaşıyla plajda objektiflere yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 10:53 Güncelleme:
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        Formunu yakaladı

        2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile evlenen ve Ali, Han ile Leyla adında üç çocuk dünyaya getiren Bergüzar Korel, son dönemde verdiği kilolar ile adından söz ettirmişti.

        Korel, "İğneyle mi zayıfladın?" sorusuna, "İğneyle de zayıflayabilirdim, kimseyi ilgilendirmez. İğneyle zayıflamayı da düşündüm ama bende ciddi bir yeme bozukluğu vardı. Çok yemek yiyordum gerçekten. Onun sonra duygusal bir yeme bozukluğu olduğunu anladım. İki çocuk sahibi olduğum dönemde 25-30 kilo aldım; sonra verdim, tekrar aldım. Bence verdiğim kiloların bu kadar dikkat çekmesinin asıl nedeni, çok spor yapmam. Beden çok iyi bir mekanizma. Çok aç kaldım, açlıktan ağladığım zamanlar oldu. 15.00'te yemeği bitiriyordum. Hiçbir sosyal hayatım yoktu" yanıtını vermişti.

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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Korel, önceki gün Fethiye'de görüntülendi.

        Bir arkadaşıyla sohbet eden oyuncu, sonrasında telefonuyla ilgilendi.

        Korel, ilerleyen dakikalarda denize girerek, kendisini Ege'nin serin sularına bıraktı.

        20 kilo veren oyuncunun formda görüntüsü objektiflere yansıdı.

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        Korel sonrasında şezlonguna geçerek, güneşlenmeyi sürdürdü.

        Korel, verdiği kiloların ardından bikinili fotoğraflarını, "Bu sefer seni seveceğim yaz" mesajıyla paylaşmıştı.

        Korel, ayrıca geçtiğimiz por salonunda çekilen videolarını sosyal medya hesabından yayımlamıştı. 15 Eylül 2025'te çekilen bir videosunu paylaşan oyuncunun, spor yaparken zorlandığı anlar görüntülere yansımıştı. Korel paylaşımına, "7,5 kg ile seti tamamlayamıyorum. 'Ağlıyordum' derken yalan değildi" notunu düşmüştü.

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