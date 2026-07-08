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        Haberler Dünya Son dakika: Trump ve Şara'dan ortak basın toplantısı: Şara Suriye'de harika iş çıkardı

        Son dakika: Trump ve Şara'dan ortak basın toplantısı: Şara Suriye'de harika iş çıkardı

        ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yla ortak basın toplantısı düzenledi. Trump, "Suriye'de Şara'nın yaptığı işten gurur duyuyoruz" derken, İsrail'in kendisi olmadan var olamayacağını söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 17:26 Güncelleme:
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        Trump ve Şara'dan ortak basın toplantısı

        ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yla ortak basın toplantısı düzenledi.

        Trump, "Suriye'de Şara'nın yaptığı işten gurur duyuyoruz" dedi.

        Türkiye'nin harika bir NATO müttefiki olduğunu söyleyen Trump, "İsrail lideri Netanyahu da harika bir savaş dönemi başbakanı. Bu kadar iyi olmasaydı İsrail bugün olmazdı. Eğer ben Başkan olmasaydım bugün İsrail diye bir yer yoktu" dedi.

        Suriye'yle ilgili Trump, Lübnan Hizbullahı konusunda Şara yönetiminden destek alabileceklerini söyledi.

        Trump, Suriye'nin terör listesinden çıkarılacağını belirtti.

        ABD Başkanı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "Ben ABD'yi geri getiriyorum. AB bizi yıllarca kullandı. Şu anda ülkemizde fiyatlar düşüyor. Her şey harika. Bize çok kötü bir ülke bırakmıştı Biden.

        İsrail Lübnan'ın güneyinden birliklerini çekmek istiyor. Bir anlaşma hazırlanıyor."

        Trump Ankara'da Zelenskiy'le de görüştü

        ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi.

        Trump ve Zelenskiy bir arada
        Trump ve Zelenskiy bir arada Haberi Görüntüle

        Zelenskiy ile güzel bir görüşme yaptığını söyleyen Trump, "Putin ve Zelenskiy anlaşmak istiyor. Putin zor bir karakter, Zelenskiy de öyle" dedi. İran'a ilişkin soruyu yanıtlayan Trump, "Bu akşam İran'ı vurabiliriz" dedi. ABD Başkanı ayrıca Putin'in Moskova'da görüşmek istediğini söyledi.

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