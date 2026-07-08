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        Haberler Magazin Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu

        Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu

        Ünlü oyuncu Ece İrtem'in ölüm sebebinin alkol zehirlenmesi olduğu ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 18:54 Güncelleme:
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        Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu

        Ece İrtem, İstanbul Kadıköy'deki evinde 15 Haziran'da hayatını kaybetmişti. 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde canlandırdığı 'Işıl' karakteriyle de tanınan oyuncu, memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde son yolculuğuna uğurlanmıştı.

        35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni belli oldu. Adli Tıp Kurumu raporunda, İrtem'in alkol zehirlenmesi sebebiyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

        ANNESİNİN İFADESİ

        SHOW TV'de yayınlanan 'Cansu Canan ile Yeni Sayfa' programı Ece İrtem'in annesi Nuriye İrtem'in ifadesine ulaşmıştı. Nuriye İrtem'ın emniyetteki ifadesinde, "17.51'de evimizle aynı sokakta bulunan bir mekana doğum günü kutlamasına gittik. Beraber pasta kesip eğlendik. Saat 20.36'da evimize döndük. Kızımı antidepresan ilacını içtikten sonra alkollü olduğu için yatağına yatırdım. Gece saatlerinde tuvalete kalkıp geri yattığını duydum. Kahvaltı yapmak için çağırdım ancak cevap vermedi. Odasına girdiğimde ağzından kötü sıvı geldiğini gördüm. Çok fazla alkol alıyordu aynı zamanda ağır antidepresan ilaçları kullanıyordu" dediği öğrenilmişti.

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