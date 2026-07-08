Gözündeki rahatsızlığın nedeni ocak ayında açıklanmıştı

Macron da aynı gün, güney Fransa'daki Istres Hava Üssü'nde Fransız Silahlı Kuvvetleri'ne hitaben yaptığı konuşmanın başında gözündeki kızarıklığa değinmişti.

Fransız lider, gözündeki görünüm nedeniyle dinleyicilerden anlayış istemiş, rahatsızlığın "tamamen zararsız" olduğunu söylemişti. Macron daha sonra esprili bir dille, durumun "Eye of the Tiger" (Kaplanın Gözü) göndermesi olarak görülebileceğini ve bunun "kararlılığın bir işareti" olduğunu ifade etmişti.

Uzmanlara göre subkonjonktival hemoraji, gözün beyaz kısmındaki küçük bir damarın çatlaması sonucu oluşuyor. Genellikle görmeyi etkilemeyen bu durumun çoğu vakada tedavi gerektirmeden birkaç hafta içinde kendiliğinden düzeldiği belirtiliyor.

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