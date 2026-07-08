Gözündeki rahatsızlığın nedeni ocak ayında açıklanmıştı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un son günlerde kamuoyu önüne güneş gözlüğüyle çıkması, gözündeki rahatsızlık yeniden gündeme geldi. Elysee Sarayı, 15 Ocak 2026'da yaptığı açıklamada, Macron'un sağ gözündeki kızarıklığın subkonjonktival hemoraji (gözde kılcal damar çatlaması) nedeniyle oluştuğunu ve bunun tamamen zararsız bir durum olduğunu bildirmişti.
Giriş: 08 Temmuz 2026 - 18:19 Güncelleme:
Macron da aynı gün, güney Fransa'daki Istres Hava Üssü'nde Fransız Silahlı Kuvvetleri'ne hitaben yaptığı konuşmanın başında gözündeki kızarıklığa değinmişti.
Fransız lider, gözündeki görünüm nedeniyle dinleyicilerden anlayış istemiş, rahatsızlığın "tamamen zararsız" olduğunu söylemişti. Macron daha sonra esprili bir dille, durumun "Eye of the Tiger" (Kaplanın Gözü) göndermesi olarak görülebileceğini ve bunun "kararlılığın bir işareti" olduğunu ifade etmişti.
Uzmanlara göre subkonjonktival hemoraji, gözün beyaz kısmındaki küçük bir damarın çatlaması sonucu oluşuyor. Genellikle görmeyi etkilemeyen bu durumun çoğu vakada tedavi gerektirmeden birkaç hafta içinde kendiliğinden düzeldiği belirtiliyor.
*Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır
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