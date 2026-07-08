Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Gözündeki rahatsızlığın nedeni ocak ayında açıklanmıştı

        Gözündeki rahatsızlığın nedeni ocak ayında açıklanmıştı

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un son günlerde kamuoyu önüne güneş gözlüğüyle çıkması, gözündeki rahatsızlık yeniden gündeme geldi. Elysee Sarayı, 15 Ocak 2026'da yaptığı açıklamada, Macron'un sağ gözündeki kızarıklığın subkonjonktival hemoraji (gözde kılcal damar çatlaması) nedeniyle oluştuğunu ve bunun tamamen zararsız bir durum olduğunu bildirmişti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 18:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Gözündeki rahatsızlığın nedeni açıklanmıştı

        Macron da aynı gün, güney Fransa'daki Istres Hava Üssü'nde Fransız Silahlı Kuvvetleri'ne hitaben yaptığı konuşmanın başında gözündeki kızarıklığa değinmişti.

        Fransız lider, gözündeki görünüm nedeniyle dinleyicilerden anlayış istemiş, rahatsızlığın "tamamen zararsız" olduğunu söylemişti. Macron daha sonra esprili bir dille, durumun "Eye of the Tiger" (Kaplanın Gözü) göndermesi olarak görülebileceğini ve bunun "kararlılığın bir işareti" olduğunu ifade etmişti.

        Uzmanlara göre subkonjonktival hemoraji, gözün beyaz kısmındaki küçük bir damarın çatlaması sonucu oluşuyor. Genellikle görmeyi etkilemeyen bu durumun çoğu vakada tedavi gerektirmeden birkaç hafta içinde kendiliğinden düzeldiği belirtiliyor.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

        ÖNERİLEN VİDEO

        Pankreas kanserinde tarihi gelişme! Yaşam süresini ikiye katlayan ilaç

        Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (ASCO) Kongresi'ne damga vuran ve zorlu pankreas kanseri hasta gruplarında sağkalım süresini iki katına çıkaran yeni nesil ilacın detaylarını Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Tülay Eren'e sorduk. Pankreas kanseri neden tanısı zor bir hastalık...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump ve Şara'dan ortak basın toplantısı
        Trump ve Şara'dan ortak basın toplantısı
        NATO Genel Sekreteri Rutte: Harika bir zirve gerçekleştirdik
        NATO Genel Sekreteri Rutte: Harika bir zirve gerçekleştirdik
        NATO Zirvesi sonuç bildirgesi açıklandı: 5. madde vurgusu
        NATO Zirvesi sonuç bildirgesi açıklandı: 5. madde vurgusu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Ankara'daki tarihi zirvede ikinci gün
        Ankara'daki tarihi zirvede ikinci gün
        ABD Başkanı Trump ve Rutte'den açıklamalar
        ABD Başkanı Trump ve Rutte'den açıklamalar
        Türkiye'de ikinci NATO Zirvesi... 22 yıl sonra neler değişti?
        Türkiye'de ikinci NATO Zirvesi... 22 yıl sonra neler değişti?
        Meloni ve Trump aynı karede
        Meloni ve Trump aynı karede
        AB’den App Store ve iOS kararı
        AB’den App Store ve iOS kararı
        Dünya liderlerine 'Yeniçeri'li tören
        Dünya liderlerine 'Yeniçeri'li tören
        İran'dan ABD'ye: Gerilimin tırmandırılmasından ABD sorumlu
        İran'dan ABD'ye: Gerilimin tırmandırılmasından ABD sorumlu
        NATO Zirvesi'nde Türk mutfağı şöleni
        NATO Zirvesi'nde Türk mutfağı şöleni
        Kıvanç, Toprak ile piste çıktı
        Kıvanç, Toprak ile piste çıktı
        Kadın sürücüye dikiz aynası ile feci darp!
        Kadın sürücüye dikiz aynası ile feci darp!
        "20 yıldır psikiyatriste gidiyorum"
        "20 yıldır psikiyatriste gidiyorum"
        Greenwood'da sıcak gelişme!
        Greenwood'da sıcak gelişme!
        Kafedeki kavgada müşteri hayatını kaybetmişti: Baba ve oğluna hapis istemi!
        Kafedeki kavgada müşteri hayatını kaybetmişti: Baba ve oğluna hapis istemi!
        Ofislerin konuta dönüşümü için düzenleme
        Ofislerin konuta dönüşümü için düzenleme
        Beşiktaş Salih Özcan'ı açıkladı!
        Beşiktaş Salih Özcan'ı açıkladı!
        Yaz döneminin en pahalı 20 transferi!
        Yaz döneminin en pahalı 20 transferi!