Aral Şimşir Trabzonspor tarihine geçti! İşte maliyeti
Transfer döneminin hızlı ekiplerinden Trabzonspor, 24 yaşındaki Aral Şimşir'i 13 milyon Euro ve sonraki satış kârından yüzde 15 payla renklerine bağladığını açıkladı. Oyuncuya yıllık 2 milyon Euro maaş ödenecek.
Giriş: 08 Temmuz 2026 - 19:34 Güncelleme:
Transfer döneminin hızlı ekiplerinden Trabzonspor, Aral Şimşir'i renklerine bağladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) resmen açıkladı.
Bordo-mavili ekip 24 yaşındaki oyuncuya senelik 2 milyon Euro net maaş ödeneceğini ve 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
BONSERVİSİ TARİHE GEÇTİ
Trabzonspor'un kasasından bu transfer için 13 milyon Euro bonservis bedeli çıktı. Bordo-mavililer ayrıca sonraki satış kârından Midtjylland'a yüzde 15 pay verecek.
Bu bonservis bedeli, Trabzonspor'un transfer rekoru olarak kayıtlara geçti.
Geçtiğimiz sezon 54 maçta forma giyen Aral Şimşir, 12 gol - 21 asistlik performans sergiledi ve 3 bin 476 dakika sahada kaldı.
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