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        Haberler Magazin Yaren Yapıcı ile Ali Gümüş ilk kez birlikte görüntülendi

        Yaren Yapıcı ile Ali Gümüş ilk kez birlikte görüntülendi

        Oyuncu Yaren Yapıcı, sevgilisi Ali Gümüş ile Muğla Dalyan'da görüntülendi. İlk kez birlikte objektiflere yansıyan çift, denizde romantik anlar yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 07:20 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; oyuncu Yaren Yapıcı, önceki gün Muğla Dalyan'da tatil yaparken objektiflere yansıdı.

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        İlk kez sevgilisi Ali Gümüş ile birlikte görüntülenen Yapıcı, tatilin keyfini sevgilisiyle çıkardı.

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        Güneşin ve denizin keyfini çıkaran ikili, gün boyunca birlikte vakit geçirerek eğlenceli anlar yaşadı.

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        İlerleyen saatlerde denize giren Yaren Yapıcı ile Ali Gümüş, romantik görüntüler sergiledi.

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        Denize el ele giren ikili, Ege'nin serin sularında serinledi.

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        Uzun süre denizde kalan Yaren Yapıcı ile Ali Gümüş, birbirlerine su atarak eğlendi.

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        Yapıcı ile Gümüş, deniz keyfinin ardından güneşlenmek için şezlonglarına geri döndü.

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        #Yaren Yapıcı
        #Ali Gümüş
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