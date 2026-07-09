Yaren Yapıcı ile Ali Gümüş ilk kez birlikte görüntülendi
Oyuncu Yaren Yapıcı, sevgilisi Ali Gümüş ile Muğla Dalyan'da görüntülendi. İlk kez birlikte objektiflere yansıyan çift, denizde romantik anlar yaşadı
Giriş: 09 Temmuz 2026 - 07:20 Güncelleme:
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Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; oyuncu Yaren Yapıcı, önceki gün Muğla Dalyan'da tatil yaparken objektiflere yansıdı.
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İlk kez sevgilisi Ali Gümüş ile birlikte görüntülenen Yapıcı, tatilin keyfini sevgilisiyle çıkardı.
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Güneşin ve denizin keyfini çıkaran ikili, gün boyunca birlikte vakit geçirerek eğlenceli anlar yaşadı.
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İlerleyen saatlerde denize giren Yaren Yapıcı ile Ali Gümüş, romantik görüntüler sergiledi.
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Denize el ele giren ikili, Ege'nin serin sularında serinledi.
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Uzun süre denizde kalan Yaren Yapıcı ile Ali Gümüş, birbirlerine su atarak eğlendi.