Yaren Yapıcı ile Ali Gümüş ilk kez birlikte görüntülendi

Ben'ce - 5 Temmuz 2026 (Türkiyesiz Bir NATO Düşünülebilir Mi?)

Ankara, NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanırken dünyanın gözü yeniden Türkiye'ye çevrildi. Zirve öncesinde başkentte güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, yapay zekâ destekli sistemlerle 7 gün 24 saat kesintisiz takip yapılması planlanıyor. Diplomasi trafiğinin hız kazandığı sü... Daha Fazla Göster Ankara, NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanırken dünyanın gözü yeniden Türkiye'ye çevrildi. Zirve öncesinde başkentte güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, yapay zekâ destekli sistemlerle 7 gün 24 saat kesintisiz takip yapılması planlanıyor. Diplomasi trafiğinin hız kazandığı süreçte, zirvenin hem Türkiye hem de küresel güvenlik açısından taşıdığı önem dikkat çekiyor. NATO Zirvesi'nde hangi kararlar öne çıkacak? Ankara'nın ev sahipliği neden stratejik bir anlam taşıyor? Son dönemde gündeme gelen "NATO dağılacak" iddiaları ne kadar gerçekçi? NATO 3.0 olarak tanımlanan yeni dönemde ittifak nasıl bir dönüşüm geçiriyor? Programda, tüm bu sorular güvenlik, diplomasi ve uluslararası ilişkiler perspektifinden ele alınıyor. Ben'ce'nin bu bölümünde Oğuz Üçüncü konuk oluyor. Ayşe Böhürler, Kadir Kaymakçı, Prof. Dr. Nuran Yıldız ve Oğuz Üçüncü; NATO'nun geleceğini, Ankara Zirvesi'nin uluslararası yansımalarını, Türkiye'nin stratejik konumunu ve küresel dengelerde yaşanan değişimi kapsamlı şekilde değerlendiriyor. Daha Az Göster