Emine Erdoğan, lider eşleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Çocuk güvenliği, dijital platformlara sonradan eklenen bir ayar değil, tasarımın ilk ilkesi olmalıdır. Algoritmaların kara kutusu açılmalı, teknoloji şirketleri, ürünlerinin toplumsal etkilerini bağımsız denetime sunmalıdır." dedi.

Emine Erdoğan, 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında kente gelen devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı.

Misafir lider eşlerini Köşk'e gelişlerinde tek tek karşılayan Erdoğan, lider eşleriyle "Çocuklar, Teknoloji ve Güvenlik: Gelecek Nesli Korumak" temalı yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Emine Erdoğan, NATO Zirvesi vesilesiyle lider eşlerini ülkede ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

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Lider eşlerinin, davetine icabet ederek buluşmayı onurlandırdıklarını belirten Erdoğan, her bir konuğuna ayrı ayrı teşekkür etti.

Emine Erdoğan, konuşmaya başlayalı henüz yarım dakika olmadığını belirterek, "UNICEF rakamlarına göre, bu kısacık sürede bile 60 çocuk daha internetle tanıştı ve sınırsız bir dünyanın kapısından içeri adım attı. Bu sınırsızlık, imkanlar kadar tehlikeler için de geçerli. Maruziyet de yönlendirme de veri takibi de sınırsız..." diye konuştu.

Çocuklar ekranı izlerken, ekranın da onları izlediğine dikkati çeken Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dikkat ekonomisinin doymak bilmez iştahına göre çalışan algoritmalar, onların zihnini ve duygu dünyasını şekillendiriyor. Araştırmalar, gençlerin üçte birinin yapay zekayla konuşmayı, insanlarla konuşmaya tercih ettiğini gösteriyor. Yapay zeka, artık yeni neslin sırdaşı ve akıl hocası... O halde sormak zorundayız, 'Çocuklarımızın aklını ve vicdanını kim eğitiyor?' Burada mesele yalnızca tehlikeli içerikler değildir. Mesele çocuklarımızın dikkatinin, merakının ve zamanının yeni çağın ham maddesine dönüştürülmesidir. Mesele, milyarlarca çocuğun ne göreceğine, neye inanacağına, bir elin parmaklarını geçmeyen sayıda şirketin, birkaç kilometrekarelik bir vadiden karar veriyor olmasıdır. Toprağı zihin, madeni dikkat olan bu tekno-kolonyalizm karşısında en savunmasız olanlarımız ise çocuklardır."

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"Sorumluluğun gereğini yapmaya gayret ediyoruz"

Emine Erdoğan, böylesine büyük bir dönüşüm yaşanırken devletlerin seyirci kalamayacağını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Düşünün, onayı alınmamış bir ilacı çocuğumuza verir miyiz? Dozunu doktora danışmadan belirler miyiz? Çocuklarımızın ekran üzerinden neye, ne kadar maruz kalacağı da yalnızca kar amacı güden şirketlerin insafına bırakılamaz. Şirketler hissedarlarına, devletler ise milletlerine karşı sorumludur. Dijital çağda çocuklarımızı koruyacak insan merkezli bir çerçeve oluşturmak da milletten yetkisini alan devletlerin bir sorumluluğudur. Türkiye olarak biz, bu sorumluluğun gereğini yapmaya gayret ediyoruz. Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmemiz ile bu mücadeleyi uluslararası zemine taşıdık. İç düzenlemelerle 15 yaş altı çocukların sosyal medyaya erişimini sınırladık, platformlara yaş doğrulama ve ebeveyn denetimi gibi somut yükümlülükler getirdik."

Bu konuda yalnız olmadıklarını ve küresel bir uyanış yaşandığını dile getiren Emine Erdoğan, "Bugün bu masa etrafında temsil edilen pek çok ülkenin, bu anlamda önemli adımlar attığını biliyorum. Bu noktada, kıymetli dostum Melania Trump'ın, lider eşlerini bu gaye etrafında buluşturan, 'Geleceği Birlikte Şekillendirmek' girişimini, çok anlamlı bulduğumu söylemek istiyorum. Ama şunu da biliyoruz ki nehir kirlenmeye devam ederken, kıyıda filtre dağıtmakla yetinemeyiz." diye konuştu.

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Emine Erdoğan, "Çocuk güvenliği, dijital platformlara sonradan eklenen bir ayar değil, tasarımın ilk ilkesi olmalıdır. Algoritmaların kara kutusu açılmalı, teknoloji şirketleri, ürünlerinin toplumsal etkilerini bağımsız denetime sunmalıdır." ifadelerini kullandı.

"Niyetimiz, çocuklarımızı çağın imkanlarından mahrum bırakmak değil"

Emine Erdoğan, tarihin, bir gücü var etmenin, onun sonuçlarını da sahiplenmeyi gerektirdiğini defalarca gösterdiğini hatırlatarak, "Bu sorumluluktan kaçan her anlayış, sonunda insanlığa ağır bedeller ödetmiştir. Ne var ki hiçbir yasa, hiçbir filtre, bir çocuğun kalbindeki boşluğu sevgi ve sahici insan ilişkileri gibi dolduramaz. Tekno-kolonyalizme karşı kanunlardan daha güçlü kalkan, sağlam bağlar kurmuş bir yürek ve sorgulayan bir akıldır." değerlendirmesinde bulundu.

Erken yaşta bu gelişimsel kazanımları edinen çocukların, dijital dünyanın nesnesi değil, bilinçli özneleri olacağını ifade eden Erdoğan, "Burada niyetimiz çocuklarımızı çağın imkanlarından mahrum bırakmak değildir, bu imkanları onların onuruna, güvenliğine ve gelişimine layık hale getirmektir." dedi.

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Konuşmasının başında 60 çocuktan bahsettiğini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ben bu konuşmayı yaparken 300'den fazla çocuk daha o kapıdan içeri girdi. Onları kapının ardında neyin karşılayacağı, bizlerin bugün göstereceği iradeye bağlı. Tek bir omzun taşıyamayacağı bu sorumluluğu birlikte üstleneceğimize, çocuklarımız için her tür sömürgeden özgürleşmiş, daha güvenli ve insani bir dijital gelecek inşa edeceğimize yürekten inanıyorum."

Lider eşleri de konuşma yaptı

Emine Erdoğan, konuşmasının ardından ilk sözü, dijital dünyanın, çocuklar üzerindeki etkilerine uzun zamandır dikkati çeken ve tecrübeli bir eğitimci olduğunu belirttiği Fransa Cumhurbaşkanı'nın eşi Brigitte Macron'a verdi.

Macron'un konuşmasının ardından, Litvanya Cumhurbaşkanı'nın eşi Diana Nausediene, Finlandiya Cumhurbaşkanı'nın eşi Suzanne Elizabeth Innes-Stubb, Romanya Cumhurbaşkanı'nın partneri Mirabela Gradinaru, Polonya Cumhurbaşkanı'nın eşi Marta Nawrocka, Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın eşi Olena Zelenska, Güney Kore Devlet Başkanı'nın eşi Kim Hea Kyung, Slovenya Başbakanı'nın eşi Urska Bacovnik Jansa, Arnavutluk Başbakanı'nın eşi Linda Rama, Çekya Başbakanı'nın eşi Monika Babisova, Danimarka Başbakanı'nın eşi Bo Tengberg, Yunanistan Başbakanı'nın eşi Mareva Grabowski-Mitsotakis, Karadağ Başbakanı'nın eşi Milena Spajic, Estonya Başbakanı'nın partneri Evelin Oras, Kanada Başbakanı'nın eşi Diana Fox Carney, Almanya Başbakanı'nın eşi Charlotte Merz ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı'nın eşi Heiko von der Leyen de birer konuşma yaptı.

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Toplantıya, Belçika Başbakanı'nın eşi Veerle Hegge ve Lüksemburg Başbakanı'nın eşi Marjolijne Frieden​​​​​​​ de katıldı.

Kim Hea Kyung, programa, Türkiye'ye önceki gelişinde Emine Erdoğan'ın hediye ettiği sof kumaşından yapılan şal ve çantayla geldi.

Emine Erdoğan, Fransızca "Hoş geldiniz" diyerek karşıladığı Brigitte Macron'un yanı sıra Olena Zelenska ile uzun süre sarılarak sohbet etti.

Türk mutfağı lezzetlerini tattılar

Yuvarlak masa toplantısının ardından Emine Erdoğan, lider eşleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Konuk lider eşleri, Türk gastronomisini yansıtan lezzetlerin tadına bakarak Türk mutfağını yakından tanıma fırsatı buldu.

Yemekte, misafirlere fava, Urla enginarı, Anadolu usulü kabak çiçeği dolması ve asma yaprağı dolması, keşkek ile Emiralem çileğinin de aralarında bulunduğu eşsiz lezzetler ikram edildi.

Lider eşleri yemeklerini, İznik çinisi örneklerini barındıran salonda ve Türk nakış kültürünü yansıtan masa örtülerinin üzerinde yedi.

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Öğle yemeğinin ardından Emine Erdoğan ve lider eşleri, aile fotoğrafı çektirdi.

Geleneksel el sanatı ürünleri yakından gördüler

Emine Erdoğan ve lider eşleri, aile fotoğrafı sonrası geleneksel el işçiliğini ve Türk dokuma kültürünün zenginliklerini yansıtan kumaşlar, nakışlar ve işlemelerin yer aldığı bir koleksiyonu inceledi.

Misafir lider eşleri, Mezopotamya, Anadolu toprakları, Osmanlı ve Türk devletlerinin görsel hafızasına ait eserleri de yakından görme fırsatı buldu.

Lider eşlerinin, Türk lezzetlerine ve el sanatlarına olan hayranlıkları yüzlerine yansıdı.

Program sonunda Emine Erdoğan, yakından ilgilendiği misafirlerini tek tek uğurladı.