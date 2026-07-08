Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının başında, "Ülkemizde 22 yıl aradan sonra ikinci; başkentimizde ise ilk defa tertiplediğimiz NATO Zirve toplantımızı az önce başarıyla tamamladık. Avrupa-Atlantik güvenliğinin sınandığı bir dönemde, ev sahipliği yaptığımız bu tarihi zirve, ortak geleceğimize yön verecek nitelikte icra edilmiştir. İttifak içinde Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstleneceği, adil bir külfet paylaşımı suretiyle askeri kapasitelerimizin tahkim edileceği, daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da atmış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

"YALNIZ BIRAKILDIĞIMIZ DÖNEMLER OLDU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca, "Bir hususu burada ifade etmek isterim. Türkiye olarak Soğuk Savaş sonrası dönemin barış hasılasından Avrupalı dostlarımız kadar istifade edemedik. Birçok kriz ve çatışma bizim çevremizde yaşandı. Terör başta olmak üzere etrafımızdaki tehditlere karşı mücadele ettik. Yalnız bırakıldığımız haksızlığa uğradığımız dönemler oldu. Dolayısıyla çoğu zaman kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorunda kaldık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayii açısından birçok müttefike kıyasla ilerde olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üye ülkelerin Ankara'daki zirveye liderler düzeyinde katılım gösterdiğini belirtirken, bu durumu, Türkiye'nin diplomasisinin saygınlığının başka bir ispatı olarak gördüklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'ın zirveye katılımında Türkiye'nin ev sahipliğinin belirleyici olduğunu söylediğini hatırlatırken, Donald Trump'a teşekkürlerini iletti.

NATO'nun güney kanadının güvenliğinin uzun yıllar boyunca Türkiye'ye emanet edildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu görevi hakkaniyetle yerine getirdiğini vurguladı.

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Öte yandan, Avrupa Birliği'nin savunma alanındaki yeniden yapılanmasına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu girişimlerin NATO'daki girişimlerin bir tekrarı olmaması gerektiğini belirtti.

"NATO BİRBİRİNE GÜÇ KATAN MÜTTEFİKLERİN İTTİFAKI OLMALIDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, müttefikler arasında savunma sanayii ürünlerinin ticaretine yönelik engellerin "amasız ve fakatsız" biçimde bir an önce kaldırılması gerektiğini dile getirdi.

"NATO birbirine bağımlı ülkelerin değil, birbirine güç katan müttefiklerin ittifakı olmalıdır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun savunma sektörüyle daha sıkı iş birliği geliştirmesi için Ankara Stratejisinin kabul edildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında "Avrupa Atlantik güvenliğinin sınandığı bir dönemde ev sahipliği yaptığımız bu tarihi zirve, ortak geleceğimize yön verecek nitelikte icra edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki yıl Türkiye'nin NATO üyeliğinin 75. yıl dönümü olacağını belirtirken, zirve hazırlıkları bağlamında yakın iş birliği içinde oldukları NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve zirvenin düzenlenmesinde görev alan herkese teşekkürlerini iletti.

YUNANİSTAN ve İSRAİL

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 tedarikine ilişkin açıklamalarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her iki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok. Zira Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli, Miçotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi. Miçotakis böyle bir yanlışa düşmemeliydi.

Zira biz Sayın Miçotakis'in Yunanistan için almış olduğu savunma araçlarına, "Niçin bunları aldın veya neden bunları alıyorsun?" diye bir düşünce sardettik mi? Hayır, halbuki bizim kapı komşumuz. Bu tür şeyleri söyleme imkanımız da olabilirdi ama gerek yok. Alabilir de satabilir de.

Türkiye ise şu anda bunları zaten üretiyor. Üretmenin yanında tabi alma hakkına da sahiptir. Tabi bizler de bunların görüşmelerini dünyanın değişik ülkeleri ile yapıyoruz. Adımlarımızı da buna göre atıyoruz." dedi.

Yunanistan'a dair açıklamalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Miçotakis ile Ege Denizi sorunlarını çözme konusundaki düşünceyi paylaşıyorum. Açık ve net söyleyeyim ki sorunu çözmek birinci derecede liderlerin görevidir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin denizlerdeki egemenliğini önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mavi Vatan bizim için çok önemli bir konu. Onu sadece denizlerde değil, kendi içimizde ve kara sularımızda isim olarak da kullanmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

S-400

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CAATSA yaptırımları ve F-35 tedariki bağlamında S-400'lerin geleceğinin ne olacağına ilişkin sorulan soruya ise "Bizi izlemeye devam edin." yanıtını verdi.

Türkiye'nin geliştirdiği Çelik Kubbe hava savunma sistemine dair sorulan soruya yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birilerinin elinde farklı kubbeler varsa bizde de çelik kubbe var." diye yanıt verdi.

F-35

F-35 tedarikine dair açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Trump, Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşımın içerisinde. İnşallah, F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiği anda da bütün dünya "Amerika verdiği sözü tuttu." diyecek." ifadelerini kullandı.

JET MOTORU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'den tedarik edilmesi beklenen Jet motorlarına ilişkin ise "Konuyu Sayın Trumpla daha önce görüştüm. Kendileri olumlu bir yaklaşım sergiledi, inşallah bir sıkıntı olmayacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ülke arasında savunma sanayii alanındaki potansiyel iş birliğini işaret ederek "Savunma sanayisinde, özellikle gemi inşa sanayi konularını aramızda görüştük. Adımları da inşallah süratle atacağız." diye konuştu.

ORTA DOĞU ve İSRAİL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile İran arasında varılan İslamabad Mutabakatı'ndan ötürü duydukları memnuniyeti dile getirirken, her aşamasına Türkiye'nin destek verdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yanda barış umutlarının yeşerdiğini ancak diğer yanda Lübnan'da ve Gazze'de İsrail saldırılarının sürdüğünü ifade etti.