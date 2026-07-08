Mason Greenwood'da mutlu son! Fenerbahçe ve Marsilya anlaştı

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Mason Greenwood konusunda mutlu sona ulaşıldı...

Vedat Muriqi, Amara Diouf ve Nathan Ake'yi renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, İngiliz yıldızın transferi konusunda Marsilya ile anlaşmaya vardı.

40 MİLYON EURO + BONUSLAR

HT Spor muhabiri Esra Köse'nin edindiği bilgilere göre; sarı-lacivertli kulüp ile Marsilya, 25 yaşındaki yıldız kanat oyuncusu için 40 milyon Euro + bonuslar karşılığında anlaştı.

"F.BAHÇE VE MARSİLYA HER KONUDA ANLAŞTI"

Transferin perde arkasını anlatan Esra Köse, "Fenerbahçe Yönetimi bu transferi bitirmek için Marsilya ile sıkı görüşmelere başlamıştı. Fenerbahçe, Mason Greenwood'u 40 milyon Euro + bonuslar karşılığında kadrosuna katıyor. Oyuncuyla en az 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Fenerbahçe oyuncuyla anlaşmaya varmıştı, bu transfer için Marsilya'yla da anlaşıldı." ifadelerini kullandı.

🚨 Fenerbahçe, Mason Greenwood transferi için Marsilya ile anlaşmaya vardı.



🎙️ @1esrakose: Fenerbahçe yönetimi, Marsilya kulübüyle her konuda anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, Mason Greenwood'u 45 milyon avro + bonuslar karşılığında kadrosuna katıyor.



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45 MAÇTA 37 GOL KATKISI!

Marsilya forması altında geride kalan sezon 45 resmi maça çıkan Mason Greenwood, 26 gol, 11 asistle 37 gole doğrudan katkıda bulundu.