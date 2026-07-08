ABD'den İran'a saldırı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik ek saldırılar düzenlediklerini bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Başkomutanı'nın talimatı doğrultusunda, ABD Merkez Komutanlığı kuvvetleri, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünü tehdit etme kabiliyetini daha da azaltmak amacıyla ek saldırılar düzenlemeye başlamıştır.

Birleşik Devletler, İran'ı, hayati öneme sahip uluslararası bir suyolunda serbestçe seyreden ticari gemilere ve sivil mürettebata yönelik son gerekçesiz saldırganlığından dolayı sorumlu tutmaktadır." ifadelerine yer verildi.

PATLAMA SESLERİ

İran’ın güneyinde bulunan Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı Sirik ile Bender Abbas kentleri ile Sistan ve Beluçistan Eyaleti'ne bağlı Çabahar ve Kunarek kentlerinde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

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Yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, İran'ın güneyinde patlama sesleri duyuldu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırı tehdidinin ardından Hürmüzgan Eyaleti'ndeki Sirik ile Bender Abbas kentleri ile Sistan ve Beluçistan Eyaleti'ne bağlı Çabahar ve Kunarek kentlerinde yerel saat ile 23.15’te paltama sesleri duyulduğu belirtildi.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.​​​​​​​

ABD dün gece de İran’ın güney kıyılarına saldırı gerçekleştirmiş ve bu saldırılarda 8 İran askeri hayatını kaybetmişti.