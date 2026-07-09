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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Beşiktaş Salih Özcan, Beşiktaş için İstanbul'da!

        Salih Özcan, Beşiktaş için İstanbul'da!

        Transferde üst üste takviyeleri açıklayan Beşiktaş, bonservisi elinde olan Salih Özcan'ı da sağlık kontrollerinden geçirmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak üzere İstanbul'a getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 00:19 Güncelleme:
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        Salih Özcan, Beşiktaş için İstanbul'da!

        Beşiktaş, Borussia Dortmund'la sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki milli oyuncu Salih Özcan'la her konuda anlaşma sağladı.

        SALİH ÖZCAN İSTANBUL'DA!

        Salih Özcan, siyah-beyazlılar için sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak üzere İstanbul'a geldi.

        "BEŞİKTAŞ İÇİN HER ŞEYİMİ VERECEĞİM"

        Havalimanında ilk açıklamalarını yapan milli oyuncu, "Öncelikle çok mutluyum. Büyük Beşiktaş'ın bir parçası olmak çok güzel. Çok gurur verici. Beşiktaş için her şeyimi vereceğim. Söz veriyorum. Dört gözle bugünü bekledim. Beşiktaş'ın bir parçası olmak gurur verici. Sahaya çıkmayı dört gözle bekliyorum. İnanın ki kulüp için savaşacağız ve güzel bir dönem geçireceğiz. Orkun'la yeniden kavuştuk. Milli takımda onun yanında oynarken kendimi rahat hissediyordum." ifadelerini kullandı.

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        SENELİK 2 MİLYON EURO ÖDENECEK

        Beşiktaş, milli futbolcuyla 3+1 yıllık sözlşme imzalayacak ve senelik 2 milyon Euro net maaş ödeyecek.

        28 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Dortmund'da 12 maça çıkarken 74 dakika forma giydi ve gol - asist katkısı sağlayamadı.

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