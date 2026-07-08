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        Haberler Dünya İran'dan Hürmüz Boğazı uyarısı

        İran'dan Hürmüz Boğazı uyarısı

        İran'ın, olası bir ABD saldırısı durumunda Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapatacağı ve saldırılara şiddetli karşılık vereceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 20:08 Güncelleme:
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        İran'dan Hürmüz Boğazı uyarısı

        İran devlet televizyonu Press TV, İranlı bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberinde, İran’ın olası bir ABD saldırısı durumunda Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapatacağını ve saldırılara şiddetli karşılık vereceğini söyledi.

        Söz konusu kaynak, son iki günde yaşanan gelişmelerin Tahran’ın kararlılığını artırdığını ve yeni bir askeri stratejiyi hayata geçirdiğini ifade ederek, İran'ın, Hürmüz Boğazı için savaşmaya hazır olduğunu aktardı.

        Ayrıca İran’ın, hedef bankasını güncellediğini ve uğradığı her saldırıya misli ile karşılık vereceğini vurgulayan kaynak, mutabakat zaptına göre, Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlerin İran’ın belirlediği düzenlemeler kapsamında gerçekleşmesi gerektiğini belirtti.

        İlgili kaynak, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik son açıklamaları ile hiçbir kazanım elde edemeyeceğini ve müzakereleri de kesinlikle kaybedeceğini savunarak, “Her türlü tehdide güçlü bir karşılık verilecektir. İran, ABD ile bölgedeki ortakları arasında hiçbir ayrım yapmıyor." ifadelerini kullandı.

        *Haberde, AP'nin arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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