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        Haberler Gündem Hava Durumu Metrekareye 20 kilogram düşecek! AKOM'dan İstanbul'a saatli kritik yağış uyarısı!

        Metrekareye 20 kilogram düşecek! AKOM'dan İstanbul'a saatli kritik yağış uyarısı!

        MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre bugün Marmara Bölgesi'nden şiddetli sağanak bekleniyor. AKOM tarafından yağışın gün boyu süreceğine dikkat çekilerek, metrekareye 10-20 kilogram yağmur düşeceği uyarısında bulunuldu. Sıcaklık, Marmara'da azalırken diğer bölgelerimizde mevsim normallerinde seyrediyor. İşte illerimizde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 07:08 Güncelleme:
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        Metrekareye 20 kilogram düşecek! AKOM'dan İstanbul'a saatli kritik yağış uyarısı!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç ve Doğu Akdeniz ile Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        AKOM'DAN İSTANBUL'A UYARI: METREKAREYE 10-20 KG YAĞIŞ

        Yağışların; öğleden sonra Trakya kesiminde, sabah saatlerinden itibaren ise İstanbul'un Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        AKOM'dan yapılan açıklamada, hafta boyu 30-32 derecede seyreden sıcaklıklar bugün 27 dereceye düşecek. Balkanlar üzerinden gelen yağışın, İstanbul'da sabah saat: 08.00'de başlayıp akşam üzeri saat: 18.00'e kadar farklı bölgelerde etkili olacağı belirtildi. Metrekareye düşmesi beklenen yağmurun ise 10-20 kg arasında olacağı uyarısında bulunuldu.

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        MARMARA'DA SICAKLIK 4-6 DERECE AZALIYOR

        Hava sıcaklıklarının; Marmara'da 4 ila 6 derece azalacağı; diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Meteoroloji'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 32, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

        İSTANBUL: 27, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Avrupa yakasında yerel kuvvetli yağış olması bekleniyor

        İZMİR: 34, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        KOCAELİ: 29, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        BURSA: 30, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        ÇANAKKALE: 29, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yağışın öğleden sonra kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor

        KIRKLARELİ: 26, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor

        DENİZLİ: 37, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        MANİSA: 35, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        MUĞLA: 33, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        ADANA: 32, Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA: 30, Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BURDUR: 32, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY: 29, Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ÇANKIRI: 34, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

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        ESKİŞEHİR: 30, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

        KONYA: 31, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BOLU: 27, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

        KASTAMONU: 31, Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

        ZONGULDAK: 26, Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

        AMASYA: 35, Parçalı bulutlu

        SAMSUN: 29, Parçalı bulutlu

        TRABZON: 27, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        RİZE: 28, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ERZURUM: 25, Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS: 25, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        MALATYA: 33, Az bulutlu ve açık

        VAN: 26, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        GAZİANTEP: 36, Az bulutlu ve açık

        DİYARBAKIR: 38, Az bulutlu ve açık

        MARDİN: 35, Az bulutlu ve açık

        SİİRT: 36, Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA: 38, Az bulutlu ve açık

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