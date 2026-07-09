Metrekareye 20 kilogram düşecek! AKOM'dan İstanbul'a saatli kritik yağış uyarısı!
MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre bugün Marmara Bölgesi'nden şiddetli sağanak bekleniyor. AKOM tarafından yağışın gün boyu süreceğine dikkat çekilerek, metrekareye 10-20 kilogram yağmur düşeceği uyarısında bulunuldu. Sıcaklık, Marmara'da azalırken diğer bölgelerimizde mevsim normallerinde seyrediyor. İşte illerimizde hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç ve Doğu Akdeniz ile Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AKOM'DAN İSTANBUL'A UYARI: METREKAREYE 10-20 KG YAĞIŞ
Yağışların; öğleden sonra Trakya kesiminde, sabah saatlerinden itibaren ise İstanbul'un Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AKOM'dan yapılan açıklamada, hafta boyu 30-32 derecede seyreden sıcaklıklar bugün 27 dereceye düşecek. Balkanlar üzerinden gelen yağışın, İstanbul'da sabah saat: 08.00'de başlayıp akşam üzeri saat: 18.00'e kadar farklı bölgelerde etkili olacağı belirtildi. Metrekareye düşmesi beklenen yağmurun ise 10-20 kg arasında olacağı uyarısında bulunuldu.
MARMARA'DA SICAKLIK 4-6 DERECE AZALIYOR
Hava sıcaklıklarının; Marmara'da 4 ila 6 derece azalacağı; diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Meteoroloji'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 32, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL: 27, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Avrupa yakasında yerel kuvvetli yağış olması bekleniyor
İZMİR: 34, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KOCAELİ: 29, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BURSA: 30, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE: 29, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yağışın öğleden sonra kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor
KIRKLARELİ: 26, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor
DENİZLİ: 37, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MANİSA: 35, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA: 33, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ADANA: 32, Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA: 30, Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR: 32, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY: 29, Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI: 34, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR: 30, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KONYA: 31, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BOLU: 27, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KASTAMONU: 31, Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK: 26, Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
AMASYA: 35, Parçalı bulutlu
SAMSUN: 29, Parçalı bulutlu
TRABZON: 27, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE: 28, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM: 25, Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS: 25, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA: 33, Az bulutlu ve açık
VAN: 26, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP: 36, Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR: 38, Az bulutlu ve açık
MARDİN: 35, Az bulutlu ve açık
SİİRT: 36, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 38, Az bulutlu ve açık