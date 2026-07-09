Ana Haber Bülteni - 6 Temmuz 2026 (Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump Görüşmesi Niye Önemli?)

Dünyanın gözü Ankara'da düzenlenecek tarihi NATO Zirvesi'ne çevrilirken, zirve öncesi diplomasi ve güvenlik trafiği hız kazandı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Ankara temasları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği kritik görüşme ve zirvenin resmi programına ilişkin son geliş... Daha Fazla Göster Dünyanın gözü Ankara'da düzenlenecek tarihi NATO Zirvesi'ne çevrilirken, zirve öncesi diplomasi ve güvenlik trafiği hız kazandı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Ankara temasları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği kritik görüşme ve zirvenin resmi programına ilişkin son gelişmeler ana gündem başlıkları arasında yer alıyor. ATO Congresium'da düzenlenecek Savunma Sanayii Forumu ile birlikte zirvenin ekonomik ve stratejik boyutları da öne çıkıyor. Zirve öncesinde en çok merak edilen başlıklardan biri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılması beklenen görüşme. İki liderin hangi konuları ele alacağı, Türkiye-ABD ilişkileri, NATO'nun geleceği ve bölgesel gelişmeler açısından nasıl mesajlar verileceği yakından takip ediliyor. Ankara'da Trump'ın konaklayacağı otelde güvenlik hazırlıkları da en üst seviyede sürdürülüyor. Orta Doğu'da ise tansiyon yüksek. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın ABD ile barış mesajlarını reddeden açıklamaları ve İsrail'i resmen tanımayacaklarını vurgulaması dikkat çekerken, İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney için düzenlenen resmi törene milyonlarca kişinin katılması bölgedeki gelişmeleri yeniden gündeme taşıdı. Habertürk Ana Haber'de Faruk Aksoy, NATO Zirvesi öncesindeki son gelişmeleri, Ankara'daki hazırlıkları, Erdoğan-Rutte görüşmesini, Trump'ın ziyareti öncesi alınan güvenlik önlemlerini ve Orta Doğu'da yaşanan kritik gelişmeleri tüm ayrıntılarıyla ekranlara taşıyor. NATO Zirvesi, Erdoğan-Trump görüşmesi, Mark Rutte'nin Ankara temasları, Türkiye-ABD ilişkileri, İran'daki son gelişmeler ve dünya gündemindeki sıcak başlıklara ilişkin tüm ayrıntılar bu yayında. Daha Az Göster