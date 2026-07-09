Oğuzhan Koç: Sonbaharda bakacağız
Uzun süredir aşk yaşadığı oyuncu Hazal Subaşı ile Alaçatı'da tatil yapan Oğuzhan Koç, evlilik sorularına yanıt verdi
Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Oğuzhan Koç, Hazal Subaşı, Berfu ile Eser Yenenler çifti ve Berkay, önceki akşam Alaçatı'da görüntülendi. Birlikte akşam yemeğinde buluşan yakın arkadaşlar, gece boyunca sohbet etti.
Aynı ortamdaki başka bir mekanda bulunan Acun Ilıcalı ile bir araya gelen Oğuzhan Koç, Berkay ve Eser Yenenler; oynayacakları ayak tenisi maçı için sözleşti.
"YAZ NE İSTİYORSA ONU YAŞIYORUZ"
Mekan çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koç, "Hazal, Berkay, Berfu ve Eser'le birlikte birkaç gün burada hep beraber tatil yapacağız. Çocukların arkadaşları da burada. Hep birlikte sahil, deniz, kum, havuz; yaz ne istiyorsa onu yaşıyoruz" dedi.
Yaklaşık üç yıldır oyuncu Hazal Subaşı ile aşk yaşayan Oğuzhan Koç, evlilikle ilgili sorulara da yanıt verdi.
"SONBAHARDA BAKACAĞIZ"
Şarkıcı, "Daha önceki bir röportajınızda evlilikle ilgili sorulara 'O işlere Hazal Hanım bakıyor' demiştiniz, bu konuda ne söyleyeceksiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi: Onu da muhtemelen konserden hemen önceki röportajda söylemişimdir. Şu an tatildeyiz, tatili bitireyim ondan sonra... Çok çalıştık, biraz tatil yapalım. Kışları o çalışıyor, yazları ben; sonbaharda bakacağız inşallah.