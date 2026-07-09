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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'ın açıklamasının ardından ABD'den İran'a gece operasyonu

        ABD Başkanı Trump'ın açıklamasının ardından ABD'den İran'a gece operasyonu

        ABD Başkanı Donald Trump'ın işaret ettiği İran operasyonu gece saatlerinde başladı. ABD ordusu, İran'ın "ticari gemileri hedef aldığı" gerekçesiyle yeni saldırılar düzenledi. Tahran ise saldırıların yanıtsız kalmayacağını duyurdu. ABD-İran hattında gerilim tırmanırken yaşanan son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 07:39 Güncelleme:
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        ABD'den İran'a gece operasyonu

        ABD SALDIRININ DETAYLARINI PAYLAŞTI

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik 7 ve 8 Temmuz’da düzenlenen hava saldırılarında vurulan hedeflere ilişkin ayrıntıları paylaştı.

        CENTCOM’dan yapılan açıklamaya göre, ABD'nin 8 Temmuz’da gerçekleştirdiği saldırılarda İran’a ait yaklaşık 90 askeri hedef vuruldu. Saldırılarda hava savunma sistemleri, kıyı gözetleme unsurları, füze ve insansız hava aracı (İHA) depolama tesisleri, deniz kuvvetlerine ait unsurlar ile İran kıyı şeridindeki askeri lojistik altyapısı hedef alındı.

        Operasyonların, bir önceki gece gerçekleştirilen saldırıların devamı niteliğinde olduğu belirtildi. CENTCOM, 7 Temmuz’da düzenlenen ilk saldırı dalgasında ise yaklaşık 80 İran askeri hedefinin vurulduğunu, bunlar arasında İran Devrim Muhafızları Ordusu’na ait 60’tan fazla sürat teknesinin de bulunduğunu öne sürdü.

        Açıklamada, operasyonların İran’ın ateşkesi ihlal ederek Hürmüz Boğazı’ndan geçen üç ticari gemiye saldırmasının ardından düzenlendiği öne sürülürken, Tahran’a “ağır bedel ödetmenin” amaçlandığı ifade edildi.

        KATAR: DURUM NORMALE DÖNDÜ

        Katar'da güvenlik tehdidinin sona erdiği ve ülkede durumun normale döndüğü bildirildi. Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Katar İçişleri Bakanlığı tarafından ülkedeki güvenlik durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

        Açıklamada, ülkede yaşanan güvenlik tehdidinin tamamen ortadan kalktığı ve koşulların normale döndüğü duyuruldu. Söz konusu güvenlik tehdidinin niteliğine veya içeriğine ilişkin ise detaylı bilgiye yer verilmedi.

        BAHREYN'DE SİRENLER ÇALDI

        Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurarak halka güvenli bölgelere yönelmeleri çağrısında bulundu.

        Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülke genelinde sirenlerin çaldığı belirtildi. Açıklamada, halktan sakin olmaları, en yakın güvenli yere yönelmeleri ve haberleri resmi kanallardan takip etmeleri istendi.

        KUVEYT ALARMA GEÇTİ

        İran basını, ABD'nin ülkenin kuzeyindeki Gülistan eyaletinde bir demir yolu köprüsünü hedef aldığını duyurdu.

        İran devlet televizyonunun yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, kuzeydeki Gülistan eyaletinin Akkale kentinin batı sınırındaki demir yolu üzerindeki Akteke Han köprüsünün ABD tarafından saldırıya uğradığı belirtildi.

        İRAN BASINI: ABD DEMİR YOLU KÖPRÜSÜNE SALDIRDI

        İran basını, ABD'nin ülkenin kuzeyindeki Gülistan eyaletinde bir demir yolu köprüsünü hedef aldığını duyurdu.

        İran devlet televizyonunun yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, kuzeydeki Gülistan eyaletinin Akkale kentinin batı sınırındaki demir yolu üzerindeki Akteke Han köprüsünün ABD tarafından saldırıya uğradığı belirtildi.

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        HÜRMÜZ YAKINLARINDAKİ BÖLGELER HEDEF ALINDI

        ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırı tehdidinin ardından ABD ordusunun gece saatlerinde başlayan bombardımanında, İran’ın Hürmüz Boğazı yakınındaki bölgeleri hedef alındı.

        Saldırılarda, ülkenin güneyinde bulunan Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik ve Bender Abbas kentleri ile Ebu Musa Adası, Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar ve Kunarek kenti, Buşehr eyaletine bağlı Buşehr şehri hedef alındı.

        Buşehr’in güneyinde bulunan bir askeri üs iki füze ile vurulurken, Çabahar kentindeki iki deniz trafiği kontrol kulesi saldırıların hedefi oldu. Buşehr Nükleer Santrali'nin ise saldırılarda zarar görmediği açıklandı.

        İRAN BASINI: ŞARAPNEL HASTANEYE İSABET ETTİ

        İran basını, ABD'nin saldırılarında ülkenin güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar kentindeki bir hastanenin de vurulduğunu duyurdu.

        İran devlet televizyonunun haberinde, "Suçlu Amerikan rejiminin Çabahar Limanı'nda bir bölgeye saldırısında bu şehirdeki İmam Ali Hastanesine şarapneller isabet etti." ifadelerine yer verildi.

        İRAN: SALDIRILAR YANITSIZ KALMAYACAK

        İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD'nin saldırılarının cevapsız kalmayacağını söyledi.

        İran devlet televizyonuna konuşan Garibabadi, ABD'nin saldırılarını değerlendirdi. ABD'nin 14 Haziran'da Pakistan aracılığında varılan mutabakatı yerine getirmediğini söyleyen Garibabadi, mutabakat zaptına göre tarafların aşama aşama ilerlemesi gerektiğini ifade etti.

        YENİ PATLAMA SESLERİ

        İran basını, ABD ordusunun saldırı başlattığını duyurmasının ardından Bender Abbas kentinde yeni patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

        İRAN'DA PATLAMA SESLERİ

        İran’ın güneyinde bulunan Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı Sirik ile Bender Abbas kentleri ile Sistan ve Beluçistan Eyaleti'ne bağlı Çabahar ve Kunarek kentlerinde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. Yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, İran'ın güneyinde patlama sesleri duyuldu.

        ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırı tehdidinin ardından Hürmüzgan Eyaleti'ndeki Sirik ile Bender Abbas kentleri ile Sistan ve Beluçistan Eyaleti'ne bağlı Çabahar ve Kunarek kentlerinde yerel saat ile 23.15’te patlama sesleri duyulduğu belirtildi.

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        ABD ORDUSU İRAN'A SALDIRI BAŞLATTI

        ABD ordusu, "ticari gemileri hedef aldığı" gerekçesiyle İran'a karşı yeni saldırılar başlattığını duyurdu

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