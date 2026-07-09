ABD Başkanı Trump'ın açıklamasının ardından ABD'den İran'a gece operasyonu

Habertürk Gündem - 6 Temmuz 2026 (ABD Başkanı Trump "F-35'leri Alın" Der Mi?)

Ankara, NATO tarihinin en kritik zirvelerinden birine ev sahipliği yaparken, dünya kamuoyunun dikkati Türkiye'ye çevriliyor. İttifakın geleceğini şekillendirmesi beklenen zirvede güvenlik politikalarından savunma harcamalarına, bölgesel krizlerden yeni stratejik ortaklıklara kadar birçok önemli başl... Daha Fazla Göster Ankara, NATO tarihinin en kritik zirvelerinden birine ev sahipliği yaparken, dünya kamuoyunun dikkati Türkiye'ye çevriliyor. İttifakın geleceğini şekillendirmesi beklenen zirvede güvenlik politikalarından savunma harcamalarına, bölgesel krizlerden yeni stratejik ortaklıklara kadar birçok önemli başlık masaya yatırılıyor. NATO'nun yeni yol haritası olarak değerlendirilen "NATO 3.0" sürecinde Türkiye'nin üstleneceği rol de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Zirve kapsamında hangi kararların alınması bekleniyor? ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara temasları hangi mesajları verecek? Trump'ın beraberinde getireceği "hediyeler" olarak yorumlanan diplomatik ve ekonomik adımlar neler olabilir? Savunma sanayisinden ticarete uzanan milyarlarca dolarlık anlaşmaların Türkiye'ye nasıl katkı sağlaması bekleniyor? İsrail ve Yunanistan'ın zirve sürecindeki tutumu, NATO içindeki dengeleri etkileyebilir mi? Tüm bu sorular, uluslararası ilişkiler ve güvenlik perspektifinden ayrıntılı şekilde değerlendiriliyor. Habertürk Gündem'de Kerem Kırçuval'ın moderatörlüğünde; Akademisyen Prof. Dr. Çağla Gül Yesevi, Prof. Dr. Kerem Alkin, Dr. Çağlar Özer, Hukukçu Yunus Emre Erdölen, Gazeteci Benan Kepsutlu ve Habertürk Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör, NATO Zirvesi'nin perde arkasını, Türkiye'nin diplomatik kazanımlarını, küresel güç dengelerindeki değişimi ve zirvenin uluslararası yansımalarını kapsamlı biçimde analiz ediyor. NATO'nun geleceği, Türkiye'nin stratejik konumu, Donald Trump'ın Ankara ziyareti, savunma sanayii, küresel güvenlik, Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisi ve uluslararası diplomaside öne çıkan gelişmelere ilişkin tüm değerlendirmeler bu yayında sizlerle. Daha Az Göster