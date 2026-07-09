Hadise, Jennifer Lopez ile buluştu

Paris Moda Haftası, moda dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olarak bu yıl da dünyaca ünlü isimleri ağırlıyor. Etkinlik için Paris'e giden oyuncu ve şarkıcı Jennifer Lopez, defileyi ön sıradan takip etti.

Şarkıcı Hadise de defileyi en ön sıradan takip eden isimler arasında yer aldı. Hadise, Jennifer Lopez ile aynı sırada oturdu.

İkilinin el ele tutuşup, tokalaştığı ve zaman zaman gülerek sohbet ettiği anlar, sosyal medyada paylaşıldı.

Fotoğraflar: Instagram, Backgrid USA