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        Haberler Magazin Hadise, Jennifer Lopez ile buluştu

        Hadise, Jennifer Lopez ile buluştu

        Hadise, Paris Moda Haftası'nda Jennifer Lopez ile bir araya geldi. İkili, etkinlik sırasında bir süre sohbet etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 07:35 Güncelleme:
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        Hadise, JLO ile buluştu

        Paris Moda Haftası, moda dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olarak bu yıl da dünyaca ünlü isimleri ağırlıyor. Etkinlik için Paris'e giden oyuncu ve şarkıcı Jennifer Lopez, defileyi ön sıradan takip etti.

        Şarkıcı Hadise de defileyi en ön sıradan takip eden isimler arasında yer aldı. Hadise, Jennifer Lopez ile aynı sırada oturdu.

        İkilinin el ele tutuşup, tokalaştığı ve zaman zaman gülerek sohbet ettiği anlar, sosyal medyada paylaşıldı.

        Fotoğraflar: Instagram, Backgrid USA

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        #hadise
        #Paris Moda Haftası
        #Jennifer Lopez
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