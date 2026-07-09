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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump: İran bir anlaşma yapmayı çok istiyor

        ABD Başkanı Trump: İran bir anlaşma yapmayı çok istiyor

        ABD Başkanı Trump, Ankara'da gerçekleşen NATO Zirvesi'nin ardından ABD'ye dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD'nin İran'a düzenlediği saldırılara değinen Trump, "Kısa süre önce aradılar. Anlaşmayı o kadar çok istiyorlar ki" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca NATO Ankara Zirvesi'nin son derece verimli geçtiğini belirterek, Türkiye ile ilişkilerden de övgüyle söz etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 08:14 Güncelleme:
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        Trump: İran bir anlaşma yapmayı çok istiyor

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD ile bir anlaşma yapmayı "çok istediğini" belirterek, "Kısa süre önce aradılar. Anlaşmayı o kadar çok istiyorlar ki. Sadece buna değer olup olmadıklarını bilmiyorum. Yapılacak bir anlaşmaya sadık kalacaklarından emin değilim. Sorun da bu." dedi.

        Trump, 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Türkiye'den ABD'ye dönüş yolunda Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik son askeri operasyonlarını, NATO Ankara Zirvesi'ni ve ABD-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi.

        Trump, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına ilişkin "Onlar bize her vurduğunda biz 20 katıyla karşılık vereceğimizi söyledim ve dün gece bunu yaptık." dedi.

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        "ASKERİ AÇIDAN ZATEN KAZANDIK"

        İran'ın da bazı adımlar attığını ancak bunların ABD saldırılarına karşılık niteliğinde olduğunu belirten Trump, "Askeri açıdan zaten kazandık. Ellerinde çok az şey kaldı." ifadelerini kullandı.

        Trump, "Bir anlaşma yapmayı çok istiyorlar. Kısa süre önce aradılar. Anlaşmayı o kadar çok istiyorlar ki. Sadece buna değer olup olmadıklarını bilmiyorum. Yapılacak bir anlaşmaya sadık kalacaklarından emin değilim. Sorun da bu." diye konuştu.

        İran'ın ticari gemilere yönelik saldırılarının sorulması üzerine ise Trump, "Dürüst olmak gerekirse bu biraz çılgınca. Biraz dengesiz davranıyorlar ama yine de anlaşmayı çok istiyorlar." yanıtını verdi.

        "TÜRKİYE İLE ÇOK İYİ TİCARET ANLAŞMALARI YAPTIK"

        Donald Trump, NATO Ankara Zirvesi'nin son derece verimli geçtiğini belirterek, Türkiye ile ilişkilerden de övgüyle söz etti.

        "İki çok iyi gün geçirdik." diyen Trump, "Türkiye ile çok iyi ticaret anlaşmaları yaptık. Çok iyi bir ortak oldular." ifadelerini kullandı. Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Bu arada kendisi harikaydı." dedi.

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        ŞARA VE ZELENSKIY GÖRÜŞMELERİNDEN MEMNUN

        ABD Başkanı, zirve kapsamında görüştüğü Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara hakkında da olumlu değerlendirmelerde bulundu.

        Şara'nın ülkesini birleştirme konusunda başarılı olduğunu ifade eden Trump, "Harika bir iş çıkardı. Suriye'yi birleştirdi." açıklamasında bulundu.

        Trump ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de "çok iyi bir görüşme" gerçekleştirdiğini söyledi.

        NATO ANKARA ZİRVESİ İÇİN BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

        Zirvede Avrupa müttefiklerinin savunma harcamaları konusunda önemli adımlar attığını ifade eden Trump, "Bugün büyük bir birlik ve beraberlik vardı. NATO gerçekten uzun bir yol katetti." değerlendirmesinde bulundu.

        ABD'nin yıllardır ittifak içinde adil olmayan bir mali yük üstlendiğini savunan Trump, Avrupa ülkelerinin daha fazla savunma harcaması yapma yönünde taviz verdiğini söyledi.

        Trump, "Bugünkü toplantı birçok meseleyi çözdü. İnsanlar ABD'ye uzun zamandır adil davranılmadığını anladı." ifadelerini kullandı.

        ABD Başkanı ayrıca İran konusunun "bir savaş değil, İran'ın nükleer silahlardan arındırılması meselesi" olduğunu iddia ederek, "Bence herkes bundan memnun olmalı." dedi.

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