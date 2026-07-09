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        Haberler Dünyadan Shakira Dünya Kupası finali öncesi tatilde enerji topladı

        Shakira Dünya Kupası finali öncesi tatilde enerji topladı

        Shakira, 19 Temmuz'da gerçekleşecek FIFA Dünya Kupası final maçında devre arası gösterisine çıkmadan önce, Miami sahilinde dinlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 09:55 Güncelleme:
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        Shakira, ABD'nin Miami şehrinde tatil yaparken görüntülendi. Kolombiyalı dünyaca ünlü yıldız, Dünya Kupası'nın final maçında devre arası gösterisi öncesinde deniz ve güneşin tadını çıkararak enerji topladı.

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        Kırmızı püsküllü bikinisiyle görüntülenen şarkıcı, Dünya Kupası'nın Mexico City'deki Estadio Azteca Stadyumu'nda yapılan açılışında, sahnede taktığı geniş camlı gözlüğün benzeriyle görüldü.

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        Bu gözlük, ünlü şarkıcı hakkında çeşitli spekülasyonlara yol açmıştı. Stadyumda gözlüğünü hiç çıkarmadan şarkı söyleyip dans eden Shakira hakkında, "Gerçek Shakira değil; bu, Shakira'nın dublörü" iddiaları ortalıkta dolaşmıştı.

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        Denize atlarken görüntülenen 49 yaşındaki iki çocuk annesi şarkıcı, bir hortumla duş alıp tuzlu suyun etkisinden kurtulmaya çalışırken, paparazziler tarafından görüntülendiğini fark etse de aldırmadı.

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        Rahatlatıcı bir tatil yaparken objektiflere yansıyan 16 Grammy ödüllü Latin şarkıcıyı, Dünya Kupası'nda heyecanlı bir sahne performansı bekliyor. Shakira, 19 Temmuz'da kariyerinin en büyük anlarından birine hazırlanıyor.

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        Ünlü şarkıcı, Dünya Kupası finalinde, resmi Dünya Kupası şarkısı 'Dai Dai'yi seslendirecek. Muhtemelen başka şarkılar da söyleyecek olan Shakira'ya, aralarında yeni albümü büyük beğeni toplayan Madonna, BTS ve Coldplay'in de bulunduğu dev sanatçı kadrosu eşlik edecek.

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        Justin Bieber da geçtiğimiz günlerde bu kadroya katıldığını duyurmuş, "FIFA Dünya Kupası, dünyayı başka hiçbir şeyin yapamayacağı şekilde bir araya getiriyor. Bu devre arası gösterisinin bir parçası olmaktan dolayı minnettarım ve bunun dünyanın dört bir yanındaki çocukların eğitime erişimini genişletmeye yardımcı olduğunu bilmekten daha da minnettarım" demişti.

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        Coldplay solisti Chris Martin tarafından hazırlanan Dünya Kupası'nda devre arası gösterisi, toplam 11 dakika sürecek. Gösteri, çocukların eğitime ve futbola erişimini kolaylaştırmak için 100 milyon dolar toplamayı hedefleyen FIFA Küresel Vatandaşlık Eğitim Fonu'nu destekleyecek.

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        #Shakira
        #Dünya Kupası
        #dünya kupası final
        #tatil
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