Shakira Dünya Kupası finali öncesi tatilde enerji topladı

Kuaförde 3 bin 400 liralık işlem yaptırdı, ücret ödemeden böyle kaçtı

Arnavutköy'de bir kadın, kuaförde yaptırdığı yaklaşık 3 bin 400 liralık işlemin ücretini ödemeden iş yerinden ayrıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından işletme sahibi, aynı kişinin başka bir kuaförü de benzer yöntemle mağdur ettiğini öne sürerek diğer esnafları dikkatli olmaları konusu... Daha Fazla Göster Arnavutköy'de bir kadın, kuaförde yaptırdığı yaklaşık 3 bin 400 liralık işlemin ücretini ödemeden iş yerinden ayrıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından işletme sahibi, aynı kişinin başka bir kuaförü de benzer yöntemle mağdur ettiğini öne sürerek diğer esnafları dikkatli olmaları konusunda uyardı. (İHA) Daha Az Göster