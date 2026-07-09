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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çalışanların en çok önem verdiği yan hak sağlık sigortası

        Çalışanların en çok önem verdiği yan hak sağlık sigortası

        Sigorta Sayfası programına katılan Heltia Kurucusu ve CEO'su Alperen Adikti, çalışanların yüzde 90'ının en çok önem verdiği yan hakkın sağlık sigortası olduğunu belirterek "Şirketler de her geçen gün sağlıkta başka neyi yapabilirim diye çalışıyor" diye konuştu. Adikti, sağlık sigortasında çalışanların isteğinin ise esnek sigorta olduğunu ifade etti.

        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 09:38 Güncelleme:
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        Yüzde 90 sağlık sigortası istiyor

        Sağlık sigortalarının çalışanların yan hak olarak önem verdiği ilk madde olduğunu dile getiren Heltia Kurucusu ve CEO'su Alperen Adikti, "En çok önem verdiğiniz yan hak ne diyoruz, yüzde 80-90'ı sağlık sigortası diyor. Yemek çekinden, ulaşım masraflarından, eğitimden, ebeveynlikle ilgili yan haklardan çok daha önemli hale geldi. Şirketler de her geçen gün sağlıkta başka neyi yapabilirim diye çalışıyor" şeklinde konuştu.

        Sağlık sigortasında çalışanların isteğinin ise esnek sigorta olduğunu ifade eden Adikti, şunları söyledi: "Örneğin çalışanlardan kimisi doğum teminatı, kimisi daha gençtir göz ve diş eklemek ister. Kimi yatarak tedavi, kimi bazı hastaneleri istiyor. Sağlık sigortasında kişiselleştirme önemlidir. Şirketler şu anda esnek yan hakları veremiyor. Ancak insanlar buna çok önem veriyor."

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        TREND ÖNLEYİCİ SAĞLIK

        Önleyici sağlık sigortasının önemine dikkat çeken Adikti, beslenme, spor ve hareet, stresini ve kaygını iyi tut, iyi uyu diye özetlenebilecek önleyici sağlık hizmeti vererek bir start-up olarak iş hayatına başladıklarını kaydederek şirket olarak önleyici sağlık hizmetlerine devam ettiklerini dile getirdi.

        Şirketlere hizmet verirken teknolojiyi kullandıklarını ve farkı buradan yakaladıklarını belirten Adikti, Türkiye'de işgücünün hareketli olmadığını fazla oturduğunu, beslenmede de vücut kitle endeksinin çok iyi yerde olmadığını dile getirdi. Türkiye'nin mental açıdan da stres ölçümlerinde dünyada ilk üçe girdiğini vurgulayan Adikti, dünya Sağlık Örgütü'nin klinik düzeyde yardım almasını önerdiği seviyelerde olduğumuzu ifade etti.

        TAMAMLAYICI SAĞLIK ERİŞİLEBİLİR

        Adikti, Türkiye sağlık sigortacılığının dünyanın en hızlı büyüyen sektörlerinden birisi olduğunu ifade ederek, sağlık sigortasına ivme veren gelişmenin SGK'nın üstüne prim ödenerek özel sağlık kuruluşlarından hizmet alınabilen Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) olduğunu dile getirerek önümüzdeki yıllarda sağlık sigortasının 5 kat daha büyüyebilme potansiyeli olduğunu ifade etti.

        Özel sağlık sigortasının daha pahalı Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nın ise daha erişilebilir olduğunu anlatan Adikti, "Biresel sigortalarda fiyat önemli. TSS kapsayıcılığı açısından oldukça iyi bir ürün. Fiyatını da kolay kolay değiştirebileceğimiz bir durum sözkonusu değil çünkü sağlık enflasyonu da normal enflasyondan daha fazla artıyor" dedi.

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        #sağlık sigortası
        #Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
        #sigorta
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