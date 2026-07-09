Guardian: Ankara'daki zirvede Trump kızmasın diye Dünya Kupası konuşulmadı

Türkiye'nin 22 yıl sonra ev sahipliği yaptığı NATO Zirvesi dün sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki iki günlük tarihi zirvede ABD Başkanı Trump dahil 32 lideri ağırladı. Zirveye ilişkin ilginç bir kulis haberi ise İngiliz Guardian gazetesinden geldi.

Guardian'ın haberine göre, NATO liderlerinin, ittifak açısından kritik bir dönemde ABD Başkanı Trump'ı rahatsız etmemek için gayriresmi olarak Dünya Kupası hakkında konuşmamaya karar verdiği öne sürüldü.

Yetkililer, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin kulislerinde Avrupalı liderlerin, savunma harcamalarına ilişkin tehditleri nedeniyle Trump'ın NATO'yu daha da istikrarsızlaştırabileceği endişesiyle, ABD Başkanını nasıl yanlarında tutabileceklerini görüştüklerini aktardı.

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Avrupalı liderler, aynı zamanda 2035 yılına kadar her üye ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 5'ini savunmaya ayırmayı hedefleyen "daha güçlü ve daha Avrupalı bir NATO" inşa ederek mali yükü üstlendikleri konusunda Trump'a güven vermeye çalışıyor.

Bu stratejinin ilk açık teyidi Belçika Başbakanı Bart De Wever'den geldi. De Wever, Ankara'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin hafta içinde ABD'yi 4-1 mağlup ettiği Dünya Kupası karşılaşmasını Trump ile konuşmayacağını söyledi.

Zirve, Trump'ın FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan ABD Milli Takımı forveti Folarin Balogun'a gösterilen kırmızı kartın yeniden değerlendirilmesini istemesinin ardından yaşanan tartışmanın hemen sonrasında düzenlendi. Trump, kartın iptal edilmesi halinde Balogun'un Belçika karşılaşmasında forma giyebileceğini savunmuştu.

Trump ile görüşmesinden önce gazetecilere konuşan De Wever, "Trump'ın hoşuna gitmeyen şeylere zaman zaman biraz sinirli tepki verme konusunda bir ünü var. Bu yenilginin onu oldukça etkileyeceğini düşünüyorum." diyerek espri yaptı.

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Belçika'nın ABD karşısındaki galibiyetinin Ankara'daki ilk temaslarının da ana gündemi olduğunu belirten De Wever, "Herkes tek bir konudan bahsediyor; o da Kırmızı Şeytanlar'ın hak edilmiş galibiyetini kutlamak." dedi.

Belçika Milli Takımı'nın lakabına atıfta bulunan De Wever, "Elbette mağlup olan taraf da burada bulunuyor. Üstelik o taraf NATO'nun en büyük ortağı." ifadelerini kullandı.

Daha sonra yaptığı açıklamada Trump'a yönelik ince bir göndermede bulunan De Wever, NATO'nun bu yıl ve gelecek yıl Ukrayna'ya toplam 70 milyar avroluk askeri yardım sağlamaya hazır olduğunu belirterek, "Bu aynı zamanda Putin'e gösterilmiş çok güçlü bir kırmızı kart. Kırmızı kartı öyle kolayca geri alamazsınız. Siz ne demek istediğimi anlıyorsunuz." diye konuştu.

Trump ise ABD Milli Takımı'nın yenilgisi hakkında henüz herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak Belçikalı bazı futbolcuların dördüncü golün ardından Trump'ın kendisiyle özdeşleşen dans figürünü taklit ederek kutlama yapması dikkat çekmişti.