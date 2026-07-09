Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Çocukların önünde kan dondurmuştu... Sıcak gelişme!

        Çocukların önünde kan dondurmuştu... Sıcak gelişme!

        Hatay'da, evlatlarının gözü önünde kendisinden ayrılmak isteyen karı 24 yaşındaki S.Y.'yi elindeki bıçakla korkutarak öldüresiye döven 34 yaşındaki H.Y., polis ekipleri tarafından yakalanarak mahkemece tutuklandı. Karı ve kocanın ayrılma aşamasında olduğu öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 09:35 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Çocukların önünde kan dondurmuştu... Sıcak gelişme!

        Hatay'da olay, Kırıkhan ilçesi Alsancak Mahallesi'nde bulunan 1050 konteyner kentte yaşandı. H.Y. (34), çocuklarının gözü önünde elindeki bıçakla karısı S.Y.'yi (24) yere yatırarak dövdü.

        OLAY ANI KAMERAYA DA YANSIDI

        Çevrede bulunan vatandaşlar durumu fark ederek yaşananlara tepki gösterdiler. Saldırganın elindeki bıçakla kadını yere yatırarak evlatlarının gözü önünde öldüresiye dövdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        SALDIRGAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Görüntüler üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri karısını döven H.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. H.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        REKLAM

        BOŞANMA AŞAMASINDAYDILAR

        Eşi tarafından darp edilen S.Y., ifadesinde; eşiyle boşanma aşamasında olduklarını, bu nedenle H.Y.'nin ilaç içerek intihara teşebbüs ettiğini, ardından da kendisini darp ederek evden ayrılmasına izin vermediğini söyledi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Nöbetçi mahkemeye çıkarılan H.Y., "kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kızılırmak'ta boğulan Zerda'nın son görüntüsü ortaya çıktı

        SİVAS'ın Gemerek ilçesinde Kızılırmak'ta çamaşır yıkarken akıntıya kapılarak yaşamını yitiren kardeşlerden Zerda Şahin'in (13), olaydan 8 gün önce gittiği güzellik merkezindeki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Güzellik merkezi sahibi Gülden Temur, Zerda'yı yaklaşık 9 yıldır tanıdığını bel...
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran bir anlaşma yapmayı çok istiyor
        Trump: İran bir anlaşma yapmayı çok istiyor
        ABD'den İran'a gece operasyonu
        ABD'den İran'a gece operasyonu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        Guardian: Trump kızmasın diye Dünya Kupası konuşulmadı
        Guardian: Trump kızmasın diye Dünya Kupası konuşulmadı
        Metrekareye 20 kilogram düşecek! AKOM'dan İstanbul'a saatli kritik yağış uyarısı!
        Metrekareye 20 kilogram düşecek! AKOM'dan İstanbul'a saatli kritik yağış uyarısı!
        SGK’ya devlet katkısı kalkıyor
        SGK’ya devlet katkısı kalkıyor
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        Salih Özcan, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Salih Özcan, Beşiktaş için İstanbul'da!
        İran'dan Hürmüz Boğazı uyarısı
        İran'dan Hürmüz Boğazı uyarısı
        ABD Başkanı Trump'tan NATO Zirvesi sonunda açıklamalar
        ABD Başkanı Trump'tan NATO Zirvesi sonunda açıklamalar
        Emine Erdoğan, lider eşleriyle bir araya geldi
        Emine Erdoğan, lider eşleriyle bir araya geldi
        NATO Zirvesi sonuç bildirgesi açıklandı: 5. madde vurgusu
        NATO Zirvesi sonuç bildirgesi açıklandı: 5. madde vurgusu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu
        Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu
        Hadise, JLO ile buluştu
        Hadise, JLO ile buluştu
        Evlilik sorularına yanıt
        Evlilik sorularına yanıt
        AB’den App Store ve iOS kararı
        AB’den App Store ve iOS kararı
        G.Saray'dan Ugochukwu için yeni teklif!
        G.Saray'dan Ugochukwu için yeni teklif!
        Aslında bir işkence aletiydi!
        Aslında bir işkence aletiydi!
        Türkiye'nin mutlaka görülmesi gereken 10 antik yeri
        Türkiye'nin mutlaka görülmesi gereken 10 antik yeri