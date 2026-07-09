Çocukların önünde kan dondurmuştu... Sıcak gelişme!
Hatay'da, evlatlarının gözü önünde kendisinden ayrılmak isteyen karı 24 yaşındaki S.Y.'yi elindeki bıçakla korkutarak öldüresiye döven 34 yaşındaki H.Y., polis ekipleri tarafından yakalanarak mahkemece tutuklandı. Karı ve kocanın ayrılma aşamasında olduğu öğrenildi
Hatay'da olay, Kırıkhan ilçesi Alsancak Mahallesi'nde bulunan 1050 konteyner kentte yaşandı. H.Y. (34), çocuklarının gözü önünde elindeki bıçakla karısı S.Y.'yi (24) yere yatırarak dövdü.
OLAY ANI KAMERAYA DA YANSIDI
Çevrede bulunan vatandaşlar durumu fark ederek yaşananlara tepki gösterdiler. Saldırganın elindeki bıçakla kadını yere yatırarak evlatlarının gözü önünde öldüresiye dövdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
SALDIRGAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Görüntüler üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri karısını döven H.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. H.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
BOŞANMA AŞAMASINDAYDILAR
Eşi tarafından darp edilen S.Y., ifadesinde; eşiyle boşanma aşamasında olduklarını, bu nedenle H.Y.'nin ilaç içerek intihara teşebbüs ettiğini, ardından da kendisini darp ederek evden ayrılmasına izin vermediğini söyledi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Nöbetçi mahkemeye çıkarılan H.Y., "kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.