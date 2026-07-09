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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yaya geçidinde genç kıza "2.63 promille" çarpıp öldürdü! Şaşırtan savunma!

        Yaya geçidinde genç kıza "2.63 promille" çarpıp öldürdü! Şaşırtan savunma!

        Adana'da, yaya geçidinde 23 yaşındaki Ümmü Elsun'a çarparak ölümüne neden olduktan sonra kaçan ve seyir halindeyken yakalanan minibüs şoförü 45 yaşındaki Mehmet L.'nin, 2.63 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Emniyette "Korktuğum için kaçtım" dediği öne sürülen şüphelinin, sağlık kontrolüne götürülürken ise "Kaçmadım, alkollü değildim" savunması yapması dikkat çekti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 10:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yaya geçidinde genç kıza "2.63 promille" çarpıp öldürdü! Şaşırtan savunma!

        Adana'da kaza, 7 Temmuz günü saat 11.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi Bülent Angın Bulvarı'nda meydana geldi.

        İddiaya göre, Mehmet L. (45), yolcu minibüsüyle yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Ümmü Elsun'a (23) çarptı.

        Ümmü Elsun, 23 yaşında hayata veda etti.
        Ümmü Elsun, 23 yaşında hayata veda etti.

        GENÇ KADIN HASTANEDE ÖLDÜ

        Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan genç kadın, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

        OLAY YERİNDEN KAÇTI

        Kazanın ardından durmak yerine kaçmayı tercih eden sürücü için polis ekipleri çalışma başlattı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Mehmet L.'yi Namık Kemal Mahallesi'nde seyir halindeyken yakalayarak gözaltına aldı.

        "2.63 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI"

        Trafik ekipleri tarafından yapılan alkol kontrolünde Mehmet L.'nin 2.63 promil alkollü olduğu belirlendi. Bunun üzerine sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken, alkollü araç kullanmak ve kaza yerini terk etmekten toplam 100 bin TL idari para cezası uygulandı.

        "KAÇMADIM ALKOLLÜ DEĞİLDİM"

        Polisteki ifadesinde, "Yakıt almaya gidiyordum, araçta yolcu yoktu. Gördüm, frene bastım ama duramadım. Korktuğum için kaçtım" dediği öne sürülen Mehmet L., işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi'ne götürüldü.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mehmet L. ise bu kez emniyetteki savunmasıyla çelişen ifadeler kullandı. 2.63 promil alkollü olduğu tespit edilen şüpheli, "Alkollü değildim. Çok pişmanım. Kaçmadım, durdum" dedi.

        İşlemlerinin ardından Mehmet L., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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