Adana'da kaza, 7 Temmuz günü saat 11.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi Bülent Angın Bulvarı'nda meydana geldi.

İddiaya göre, Mehmet L. (45), yolcu minibüsüyle yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Ümmü Elsun'a (23) çarptı.

Ümmü Elsun, 23 yaşında hayata veda etti.

GENÇ KADIN HASTANEDE ÖLDÜ

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan genç kadın, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kazanın ardından durmak yerine kaçmayı tercih eden sürücü için polis ekipleri çalışma başlattı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Mehmet L.'yi Namık Kemal Mahallesi'nde seyir halindeyken yakalayarak gözaltına aldı.

"2.63 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI"

Trafik ekipleri tarafından yapılan alkol kontrolünde Mehmet L.'nin 2.63 promil alkollü olduğu belirlendi. Bunun üzerine sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken, alkollü araç kullanmak ve kaza yerini terk etmekten toplam 100 bin TL idari para cezası uygulandı.

"KAÇMADIM ALKOLLÜ DEĞİLDİM"

Polisteki ifadesinde, "Yakıt almaya gidiyordum, araçta yolcu yoktu. Gördüm, frene bastım ama duramadım. Korktuğum için kaçtım" dediği öne sürülen Mehmet L., işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi'ne götürüldü.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mehmet L. ise bu kez emniyetteki savunmasıyla çelişen ifadeler kullandı. 2.63 promil alkollü olduğu tespit edilen şüpheli, "Alkollü değildim. Çok pişmanım. Kaçmadım, durdum" dedi.

İşlemlerinin ardından Mehmet L., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.