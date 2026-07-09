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        Haberler Gündem 3. Sayfa Dinlenme tesisinde feryatlar yükseldi! Daha 4 yaşındaydı...

        Dinlenme tesisinde feryatlar yükseldi! Daha 4 yaşındaydı...

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ailesiyle tatil yaptığı tesisin havuzuna düşen 4 yaşındaki Seyit Hamza Arvasi, suda çırpınmaya başladı. Havuzdan çıkarılıp ambulansla hastaneye kaldırılan küçük çocuk, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çocuğun ailesi gözyaşına boğuldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 15:15 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Dinlenme tesisinde feryatlar yükseldi!

        Kocaeli'nde yürek yakan olay, dün, Karamürsel ilçesi Oluklu Mahallesi'nde bulunan bir konaklama tesisinde meydana geldi.

        KÜÇÜK ÇOCUK BİR ANDA HAVUZA DÜŞTÜ

        Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan ailesiyle konaklama tesisine tatile gelen Seyit Hamza Arvasi (4), henüz belirlenemeyen bir nedenle havuza düştü.

        AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

        Suda çırpındığını fark eden ailesi, küçük çocuğu havuzdan çıkararak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Seyit Hamza Arvasi, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

        İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLECEK

        Seyit Hamza'nın cenazesinin, İstanbul Esenyurt Bilal Habeşi Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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