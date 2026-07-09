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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldürmüştü... İlk ifadesi ortaya çıktı!

        Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldürmüştü... İlk ifadesi ortaya çıktı!

        Ordu'da, önceki gün ağabeyi 66 yaşındaki Mehmet, yengesi 58 yaşındaki Emine ve yeğeni 39 yaşındaki Resul Gülen'i silahla öldüren 61 yaşındaki Muharrem Gülen tutuklandı. Ailesini katleden Gülen'in ifadesi ortaya çıktı. İşte, aile katliamının gerekçesi...

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 14:07 Güncelleme:
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        Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldürmüştü... İlk ifadesi ortaya çıktı!

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde, 7 Temmuz Salı günü, Kurtuluş Mahallesi'nde meydana gelen olayda ağabeyi Mehmet Gülen (66), yengesi Emine Gülen (58) ve yeğeni Resul Gülen'i (39) tabancayla ateş açarak hayatlarını kaybetmesine neden olan Muharrem Gülen (61), emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

        "KASTEN ÖLDÜRMEDEN" TUTUKLANDI

        İHA'daki habere göre hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklanan zanlı, alınan güvenlik önlemleri ve giydirilen çelik yelek eşliğinde Ünye Cezaevine gönderildi.

        Muharrem Gülen, tutuklandı.
        Muharrem Gülen, tutuklandı.

        PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

        Zanlının ilk ifadesinde, ağabeyi ve yeğeniyle aralarında arazi meselesi nedeniyle anlaşmazlık bulunduğunu, tartışmanın büyümesi sonucu olayın meydana geldiğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

        Kardeşi tarafından öldürülen ağabey Mehmet Gülen.
        Kardeşi tarafından öldürülen ağabey Mehmet Gülen.

        ANNELERİ ÖLÜNCE HUSUMET ARTMIŞ

        İki kardeş arasındaki arazi anlaşmazlığının bir süredir devam ettiği, yaklaşık 45 gün önce hayatını kaybeden annelerinin ardından husumetin daha da arttığı iddia edildi.

        Amcası tarafından öldürülen yeğen Resul Güven.
        Amcası tarafından öldürülen yeğen Resul Güven.

        ANNE, BABA VE OĞULLARI TOPRAĞA VERİLMİŞTİ

        Olayda hayatını kaybeden Mehmet, Emine ve oğulları Resul Gülen, ilçenin Tepecik Mahallesi'nde dün toprağa verilmişti.

        Öldürülen yenge Emine Gülen.
        Öldürülen yenge Emine Gülen.
        Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü! Aile katliamı
        Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü! Aile katliamı Haberi Görüntüle
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