Ordu'nun Fatsa ilçesinde, 7 Temmuz Salı günü, Kurtuluş Mahallesi'nde meydana gelen olayda ağabeyi Mehmet Gülen (66), yengesi Emine Gülen (58) ve yeğeni Resul Gülen'i (39) tabancayla ateş açarak hayatlarını kaybetmesine neden olan Muharrem Gülen (61), emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

"KASTEN ÖLDÜRMEDEN" TUTUKLANDI

İHA'daki habere göre hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklanan zanlı, alınan güvenlik önlemleri ve giydirilen çelik yelek eşliğinde Ünye Cezaevine gönderildi.

Muharrem Gülen, tutuklandı.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Zanlının ilk ifadesinde, ağabeyi ve yeğeniyle aralarında arazi meselesi nedeniyle anlaşmazlık bulunduğunu, tartışmanın büyümesi sonucu olayın meydana geldiğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Kardeşi tarafından öldürülen ağabey Mehmet Gülen.

ANNELERİ ÖLÜNCE HUSUMET ARTMIŞ

İki kardeş arasındaki arazi anlaşmazlığının bir süredir devam ettiği, yaklaşık 45 gün önce hayatını kaybeden annelerinin ardından husumetin daha da arttığı iddia edildi.

Amcası tarafından öldürülen yeğen Resul Güven.

ANNE, BABA VE OĞULLARI TOPRAĞA VERİLMİŞTİ

Olayda hayatını kaybeden Mehmet, Emine ve oğulları Resul Gülen, ilçenin Tepecik Mahallesi'nde dün toprağa verilmişti.

Öldürülen yenge Emine Gülen.