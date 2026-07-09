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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstürü belli oldu! İşte dev maçların haftaları

        Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstürü belli oldu! İşte dev maçların haftaları

        Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstürü belli oldu. Sezonun ilk derbisi 4. hafta Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak. Son dev maç ise 15. haftada Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında olacak. Galatasaray ile Fenerbahçe ise 9. haftada karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 14:29 Güncelleme:
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        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!

        Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi.

        Yeni sezon fikstür çekimi saat 14.00'te Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı.

        Fikstür çekimi, kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla düzenlendi.

        İşte dev maçların haftaları:

        4. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş

        6. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe

        8. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

        9. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe

        13. hafta: Beşiktaş-Galatasaray

        15. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

        1. HAFTA FİKSTÜRÜ

        Çekilen fikstüre göre Süper Lig'de ilk hafta maçlarının programı şöyle:

        Gaziantep FK - Alanyaspor

        Kasımpaşa - Trabzonspor

        Rams Başakşehir - Kocaelispor

        Amed SF - Erzurumspor FK

        Gençlerbirliği - Fenerbahçe

        Konyaspor - Çaykur Rizespor

        Galatasaray - Çorum FK

        Beşiktaş - Eyüpspor

        Samsunspor - Göztepe

        FİKSTÜR ÇEKİMİNDE ÖNE ÇIKAN KURALLAR

        Yeni sezonun fikstür çekiminde 8 kural uygulandı:

        * Hiçbir takım, dört büyüklerle art arda karşılaşmayacak.

        * Derbi yasağı bulunan haftalar: 1, 2, 11, 17, 18, 22, 28 ve 31. hafta

        * Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan aynı haftada en fazla 2'si iç sahada oynayabilecek.

        * 7 haftalık süreçte hiçbir takım dört büyüklerden 3'üyle karşılaşmayacak.

        * Aynı haftada İstanbul'da en fazla 4 takım iç saha maçı yapabilecek.

        * İlk 2 ve son 3 haftada hiçbir takım üst üste iç saha veya deplasman maçı yapmayacak.

        * Avrupa kupalarında yer alan takımlar, belirlenen yasaklı haftalarda birbirleriyle eşleşmeyecek.

        * Fikstür ikinci yarıda ilk yarının tam tersi olacak.

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