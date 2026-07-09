Serhou Guirassy'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
Santrfor bölgesini güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, bir süredir Borussia Dortmund'dan Serhou Guirassy için temaslarını sürdürüyordu. Alman basınına göre Gineli yıldız, geleceğiyle ilgili kararını verdi.
Transferde ince eleyip sık dokuyan Fenerbahçe, Vedat Muriqi'in ardından bir santrfor daha renklerine bağlamak istiyor...
Sarı-lacivertliler bu doğrultuda Borussia Dortmund'dan Serhou Guirassy için temaslarını sıklaştırmıştı.
F.BAHÇE'YE GUIRASSY'DEN KÖTÜ HABER
Alman basınından Bild'in haberine göre; Gineli yıldız, bu yaz Alman temsilcisinden ayrılmaya sıcak bakmıyor.
30 yaşındaki santrforun bu dönemde takımında kalmayı veya Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giymeye devam etmeyi düşündüğü kaydedildi.
SERBEST KALMA BEDELİ 50 MİLYON EURO
Deneyimli golcünün sözleşmesinde 50 milyon Euro'luk bir serbest kalma bedelinin bulunduğu ve bu bedelin 15 Temmuz'a kadar geçerli olduğu haberin detaylarında yer aldı.
Geçtiğimiz sezon Dortmund'da 46 maçta 22 gol - 6 asistlik performans sergileyen Guirassy, 3 bin 218 dakika sahada kaldı.