Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Fenerbahçe Serhou Guirassy'den Fenerbahçe'ye kötü haber!

        Serhou Guirassy'den Fenerbahçe'ye kötü haber!

        Santrfor bölgesini güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, bir süredir Borussia Dortmund'dan Serhou Guirassy için temaslarını sürdürüyordu. Alman basınına göre Gineli yıldız, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 12:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Transferde ince eleyip sık dokuyan Fenerbahçe, Vedat Muriqi'in ardından bir santrfor daha renklerine bağlamak istiyor...

        2

        Sarı-lacivertliler bu doğrultuda Borussia Dortmund'dan Serhou Guirassy için temaslarını sıklaştırmıştı.

        3

        F.BAHÇE'YE GUIRASSY'DEN KÖTÜ HABER

        Alman basınından Bild'in haberine göre; Gineli yıldız, bu yaz Alman temsilcisinden ayrılmaya sıcak bakmıyor.

        4

        30 yaşındaki santrforun bu dönemde takımında kalmayı veya Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giymeye devam etmeyi düşündüğü kaydedildi.

        5

        SERBEST KALMA BEDELİ 50 MİLYON EURO

        Deneyimli golcünün sözleşmesinde 50 milyon Euro'luk bir serbest kalma bedelinin bulunduğu ve bu bedelin 15 Temmuz'a kadar geçerli olduğu haberin detaylarında yer aldı.

        6

        Geçtiğimiz sezon Dortmund'da 46 maçta 22 gol - 6 asistlik performans sergileyen Guirassy, 3 bin 218 dakika sahada kaldı.

        7
        ÖNERİLEN VİDEO

        Çalışanların en çok önem verdiği yan hak sağlık sigortası

        Sigorta Sayfası programına katılan Heltia Kurucusu ve CEO'su Alperen Adikti, çalışanların yüzde 90'ının en çok önem verdiği yan hakkın sağlık sigortası olduğunu belirterek "Şirketler de her geçen gün sağlıkta başka neyi yapabilirim diye çalışıyor" diye konuştu.Adikti, sağlık sigortasında çalışanları...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan Ankara dönüşü beklenmedik uçak değişikliği
        Trump'tan Ankara dönüşü beklenmedik uçak değişikliği
        CAATSA yaptırımlarını Trump tek başına kaldırabilir mi?
        CAATSA yaptırımlarını Trump tek başına kaldırabilir mi?
        Trump: İran bir anlaşma yapmayı çok istiyor
        Trump: İran bir anlaşma yapmayı çok istiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        Süreçte gözler çerçeve yasada: Teklif Meclis’e geliyor
        Süreçte gözler çerçeve yasada: Teklif Meclis’e geliyor
        Aracında silahlı saldırıya uğradı, kaçmaya çalışırken kazada öldü
        Aracında silahlı saldırıya uğradı, kaçmaya çalışırken kazada öldü
        "Şampiyonluğa oynamak istiyoruz!"
        "Şampiyonluğa oynamak istiyoruz!"
        Eşini öldürüp parçalamıştı! Mahkemede konuştu: "40-50 yılın zulmü vardı"
        Eşini öldürüp parçalamıştı! Mahkemede konuştu: "40-50 yılın zulmü vardı"
        SGK’ya devlet katkısı kalkıyor
        SGK’ya devlet katkısı kalkıyor
        Yaya geçidinde genç kıza "2.63 promille" çarpıp öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Yaya geçidinde genç kıza "2.63 promille" çarpıp öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Metrekareye 20 kilogram düşecek! AKOM'dan İstanbul'a saatli kritik yağış uyarısı!
        Metrekareye 20 kilogram düşecek! AKOM'dan İstanbul'a saatli kritik yağış uyarısı!
        Yüzde 90 sağlık sigortası istiyor
        Yüzde 90 sağlık sigortası istiyor
        "Marmara'da deniz suyu sıcaklığı 50 yılda 2,5 derece arttı"
        "Marmara'da deniz suyu sıcaklığı 50 yılda 2,5 derece arttı"
        Çocukların önünde kan dondurmuştu... Sıcak gelişme!
        Çocukların önünde kan dondurmuştu... Sıcak gelişme!
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        "Arı gibi çalışıyoruz"
        "Arı gibi çalışıyoruz"
        G.Saray'dan Ugochukwu için yeni teklif!
        G.Saray'dan Ugochukwu için yeni teklif!
        Kupa finali öncesi enerji topladı
        Kupa finali öncesi enerji topladı
        Aslında bir işkence aletiydi!
        Aslında bir işkence aletiydi!
        Hadise, JLO ile buluştu
        Hadise, JLO ile buluştu