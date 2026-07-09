Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi sonrası yaptığı basın toplantısında terörsüz Türkiye’de bir kez daha kararlılık mesajı verdi. Gözler süreç kapsamında çıkarılacak çerçeve yasaya çevrildi.

Ankara tarihi zirveyi geride bıraktı. Çalışmalarına ara veren Meclis haftaya açılacak. Gündem yoğun, hedef ise Meclis’in yaz tatiline girmeden önce çerçeve yasanın çıkması. DEM Parti, çerçeve yasayla ilgili mutabakatın sağlandığını belirtmişti.

ÇERÇEVE YASA TASLAĞI DEM PARTİ İLE PAYLAŞILACAK

Hafta başında çerçeve yasa taslağının DEM Parti ile paylaşılması bekleniyor. Çerçeve yasa taslağı DEM Parti’nin yetkili kurullarında ele alınacak. Taslak üzerinde yeni öneriler veya eklemeler olabilir. DEM Parti, ilgili kurullardaki çalışmasını tamamladıktan sonra İmralı heyetinin adaya gitmesi bekleniyor.

SİLAH BIRAKMAYI TAKİP İÇİN İZLEME KURULU

Terörsüz Türkiye sürecinde önemli nokta terör örgütünün tüm unsurlarıyla silahlarını bırakması. Çerçeve yasada, silah bırakmayı takip edecek bir izleme kurulunun oluşturulmasına yönelik düzenlemenin yer alabileceği belirtiliyor. DEM Parti, bu kurulun oluşması halinde, kurul üyelerinin Öcalan ile de teması kurmasını istiyor.

TEMMUZ'UN ÜÇÜNCÜ HAFTASI MECLİS’E SUNULABİLECEĞİ BELİRTİLİYOR

Temasların tamamlanması halinde teklifin Temmuz ayının üçüncü haftasında Meclis’e sunulabileceği ifade ediliyor. Meclis’te ise çalışmaların Ağustos ayının ilk haftasına kadar sürmesi öngörülüyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan sürece ilişkin şu açıklamayı yapmıştı: “Terörsüz Türkiye sürecini hükümetimiz başardı. Artık Doğu ve Güneydoğu’da çobanlarımız yaylada. Ve böyle bir gündemi yakaladık.”