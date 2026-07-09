Olay, 2 Temmuz gecesi saat 04.00 sıralarında İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi’nde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, 21 yaşındaki Yusuf Baran Dağdeviren, park halindeki aracının içinde beklerken motosikletle gelen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırı sonucu yaralanan Dağdeviren, kendi imkânlarıyla aracını hastaneye sürmeye çalıştı. Ancak yolda bilincini kaybedince önce bir araca, ardından bariyere çarparak kaza yaptı. Bilincini kaybetmesi nedeniyle gaz pedalına basmaya devam eden Dağdeviren, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

SİLAHLA VURULDUĞU TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Yusuf Baran Dağdeviren’in, yapılan kontrollerde karnından ateşli silahla vurulduğu belirlendi.

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TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Dağdeviren, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

DEHŞET SAÇAN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Cinayet Büro ekipleri, ilk olarak olay yerindeki güvenlik kameralarını ve çevreyi didik didik inceledi. Olayın yaşandığı yerde 5 boş kovan bulundu. Elde edilen görüntülerde dehşet saçan olay anına ulaşıldı.

Görüntülerde motosikletle iki kişinin geldiği ve motosikletten inen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradığı görüldü. Çalışma derinleştirildi. Güvenlik kameralarından takip edilen motosiklet, terk edilmiş hâlde bulundu. Ekipler, motosikletle gelen iki kişinin kimliğini kısa sürede tespit etti.

7 KİŞİ YAKALANDI

Olayda silah kullanan Serhat D. ve motosikleti kullanan Muhammet A.’nın da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin, ikilinin kaçmasına ve saklanmasına yardım eden kişiler olduğu öne sürüldü.

ALACAK VERECEK HUSUMETİ ÇIKTI

Tecrübeli polisler tarafından sorgulanan şüpheli Serhat D., ifadesinde olayı kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti. Cinayetin, geçmişten gelen alacak verecek meselesi nedeniyle işlendiği ortaya çıktı.

İşlemlerin ardından 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.